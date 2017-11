Aus der Basler Kinoszene äussert sich bislang lediglich das Kultkino zur Schliessung des «Plaza». Geschäftsführer Tobias Faust bedauert die Nachricht. «Je mehr Säle an einem Standort betrieben werden können, desto besser ist die Synergie», sagt er und erklärt damit möglicherweise, warum Pathé in Zukunft auf das kleine «Plaza» verzichtet. Auch für den vergleichsweise starken Rückgang der Basler Kinobesucher – neun Prozent im vergangenen Jahr – hat Faust eine Erklärung parat: «In Basel wandern viele Besucher über die Grenze nach Deutschland ab.» Dennoch ist Faust überzeugt, dass das Kino auch in Zukunft ein fester Bestandteil der Basler Kultur sein wird.