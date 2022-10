Migration Die Rechtsvertretung der Asylsuchenden im Bundesasylzentrum Basel steht unter Druck Immer mehr Asylsuchende beschweren sich über die Unterbringungsbedingungen in Zivilschutzanlagen. Das evangelische Hilfswerk kann nicht in allen Belangen helfen.

Die Lage im Bundesasylzentrum Bässlergut in Basel ist angespannt. Auch das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz steht unter Druck. Nicole Nars-Zimmer

Bereits vier Zivilschutzanlagen hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) in den letzten Wochen in den beiden Basel zur Unterbringung von Asylsuchenden in Betrieb genommen. Vor allem in Allschwil formiert sich gegen die Unterbringungsbedingungen Widerstand: Bewohnende beschreiben die Zustände in den fensterlosen Räumen als «menschenunwürdig». Aktivistische Gruppen und einzelne Politiker unterstützen ihre Anliegen.

Das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (Heks), das im Auftrag des SEM seit 2019 für die Rechtsvertretung der Asylsuchenden im Bundesasylzentrum Basel beauftragt ist, bestätigt nun in einer schriftlichen Stellungnahme die angespannte Situation: «Im Rahmen unserer Aufgabe der Rechtsvertretung ist uns von Asylsuchenden berichtet worden, dass sie die Art ihrer Unterbringung, insbesondere in den genannten Zivilschutzanlagen, als sehr schwierig oder sogar als unhaltbar empfinden.»

Niemand war auf einen so sprunghaften Anstieg der Asylgesuche eingestellt

Die für die Asylsuchenden derzeit offenbar sehr angespannte und beengende räumliche Situation sei primär dem Umstand geschuldet, dass die Zahl der Asylsuchenden in den letzten Wochen sprunghaft angestiegen sei, erklärt die Rechtsberatung und fügt hinzu:

«Diese Entwicklung war leider nicht vorhersehbar, dementsprechend sind aktuell alle mit der Unterbringung und der Rechtsvertretung der Asylsuchenden betrauten Instanzen sehr stark gefordert.»

Das Heks betont, dass die Unterbringung von Asylsuchenden nicht in seinem Verantwortungsbereich liege. Dafür sei das SEM zuständig. Die Rechtsvertretung der Schutzsuchenden versuche das Hilfswerk unterdessen so gewissenhaft und zügig durchzuführen, wie unter den aktuellen personellen Bedingungen möglich sei.