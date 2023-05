Migration Pläne geändert: Ins temporäre Wohnheim auf dem Erlenmattplatz kommen nicht nur Geflüchtete aus der Ukraine Anders als geplant wird das im Juni eröffnende Wohnheim für Geflüchtete nicht nur für ukrainische Schutzsuchende bereitgestellt, sondern auch für Asylsuchende aus anderen Herkunftsstaaten: für unbegleitete Minderjährige.

Auf dem Erlenmattplatz wird es im Juni ein temporäres Wohnheim für Geflüchtete geben. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Anfang Juni können die temporären Wohn- und Schulräume für Geflüchtete auf dem Erlenmattplatz in Betrieb genommen werden. Aufgrund der Veränderung der Migrationslage hat der Basler Regierungsrat eine Anpassung bei der Belegung beschlossen. Nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus Afghanistan, der Türkei, Syrien und anderen Krisenregionen seien in den letzten paar Monaten viele Asylsuchende in die Schweiz geflüchtet. Unter ihnen: Viele unbegleitete Minderjährige mit einem erhöhten Schutzbedarf.

Laut Medienmitteilung des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, hat diese Veränderung Auswirkungen auf die Nutzung der Wohn- und Schulräume auf dem Erlenmattplatz: Anders als ursprünglich geplant, werden nicht nur Schutzsuchende aus der Ukraine einziehen, sondern auch Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern.

Die Siedlung auf dem Erlenmattplatz soll voraussichtlich für die Dauer von drei, je nach Migrationslage maximal fünf Jahre genutzt werden, so heisst es in der Mitteilung. Auch soll der zusätzliche Wohnraum dazu dienen, dass der Kanton Basel-Stadt auch weiterhin Geflüchtete unterbringen kann, die vom Bund zugewiesen werden. So könne die Inbetriebnahme von unterirdischen Zivilschutzanlagen vermieden werden.

Die Anpassungen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende

Die Wohnmodul-Siedlung bietet bei einer vollen Auslastung Wohnraum für 140 Personen, mit der angepassten Belegung wird temporär auf eine Vollbelegung verzichtet. 75 Plätze sind für die Erstaufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Herkunftsstaaten reserviert.

Weitere 25 Plätze werden für eine Wohngruppe mit unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden genutzt. Die bestehenden Unterbringungsmöglichkeiten für diese besonders schutzbedürftige Gruppe sind in Basel-Stadt vollständig ausgelastet. Es sei wichtig – schreibt das Departement –, dass die Jugendlichen schon von Anfang an in einer gemeinsamen Wohngruppe leben können, in welcher sie rund um die Uhr von geschultem Betreuungspersonal vor Ort begleitet werden können.

Die vom Bund dem Kanton Basel-Stadt zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden gehen ihrem Alter und Bildungsstand entsprechend zur Schule, in erster Linie sei dies die obligatorische Schule. Aber sie nutzten auch Brückenangebote mit dem Ziel der Ausbildungsreife und einer anschliessenden Berufslehre. Es werde auch Freizeitgestaltung angeboten, hier spielen lokale Sportvereine eine wichtige Rolle.