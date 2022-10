Migration Unterbringungskapazitäten für Asylsuchende in Basel werden erweitert Aufgrund der steigenden Zahl der Asylgesuche in der Schweiz hat das Staatssekretariat für Migration die Kapazitäten für Unterbringungen in Basel erweitert. In Kleinhüningen werden weitere Plätze zur Verfügung gestellt.

Archivbild aus der Zivilschutzanlage Werkhof in Kleinhüningen. zvg

In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Asylsuchenden in der Schweiz deutlich angestiegen, weshalb die Unterbringungskapazitäten im ganzen Land stark ausgelastet sind. Wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Freitag mitteilt, werden die Kapazitäten in Basel erweitert. Seit dem Sommer erweitert das SEM auch in der Asylregion Nordwestschweiz gemeinsam mit den Kantonen und Gemeinden laufend die Anzahl der Unterbringungsplätze.

Mehr Unterbringungsplätze in Kleinhüningen

In Absprache mit dem Kanton Basel-Stadt wird der Bund zusätzlich zur Zivilschutzanlage an der Neuhausstrasse in der Nähe des Stücki Parks neu auch die ZSA an der Bonergasse in Kleinhüningen am 24. Oktober für vorerst sechs Monate für die Unterbringung Asylsuchender nutzen können. Dies, nachdem bereits die Baselbieter Gemeinden Arlesheim und Allschwil ihre Kapazitäten erhöht haben.

Die unterirdische Zivilschutzanlage bietet bis zu 100 Plätze. Während der Nutzung als Asylunterkunft wird sie vom SEM vom Bundesasylzentrum an der Freiburgerstrasse aus betrieben.