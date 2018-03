Die Migros Basel habe sich im weiterhin schwierigen Marktumfeld gut gehalten und "fast eine Ziellandung" erreicht, sagte Verwaltungsratspräsident Werner Krättli am Mittwoch vor den Medien. Im Kerngeschäft habe der Umsatz real um 0,3 Prozent abgenommen, obwohl die Sortimentspreise durchschnittlich um 0,6 Prozent sanken.

Der durchschnittliche Wert des Warenkorbs ist gemäss Migros leicht zurückgegangen. Im Bereich Supermarkt/Grosshandel sank der Umsatz von 721,1 Millionen auf 713,7 Millionen Franken. In der Gastronomie nahm er von 62,5 Millionen leicht auf 61,5 Millionen Franken ab.

Die Fachmärkte setzten mit 114,3 Millionen Franken gleichviel um wie im Vorjahr. In den "übrigen Sparten" - dazu zählen etwa die Clubschule und Freizeitanlagen - stieg der Umsatz von 31,5 Millionen auf 32 Millionen Franken. Der Jahresgewinn der Migros Basel ging von 18,7 Millionen auf 18,4 Millionen Franken zurück.

Mehr Kunden

Weiterhin eine Belastung für den Detailhandel sind gemäss Krättli etwa die rasche Entwicklung des Online-Handels sowie die teilweise aggressiven und "ruinösen" Promotionsaktivitäten in der Branche. Die Schwächung des Frankens dürfte sich gemäss Migros 2017 indes dämpfend auf den Einkaufstourismus ausgewirkt haben.

Insgesamt habe die Migros Basel 2017 mehr Kundschaft verzeichnet. Zulegen konnten dabei die Super- und Verbrauchermärkte. Der Marktanteil der Migros Basel ist gemäss eigenen Angaben gegenüber 2016 um 0,2 Prozentpunkte gestiegen. Minimal rückläufig waren die Kundenfrequenzen in den Fachmärkten und in der Gastronomie.

Investitionen von 28 Millionen Franken

2017 hat die Migros Basel rund 28 Millionen Franken investiert. Das Filialnetz sei weiter modernisiert und aktuellen Marktbedürfnissen angepasst worden. Insgesamt wurden sieben Bauprojekte abgeschlossen. Im laufenden Jahr sind unter anderem Umbauten in den Migros Filialen Stücki und Eglisee in Basel sowie in Gelterkinden BL geplant.

Auf Expansionskurs ist die Migros gemäss Krättli weiter im Fitnessbereich. Im vergangenen Jahr wurde ein Fitnesscenter im Kleinbasel eröffnet. Anfang April geht jenes im Aquabasilea in Pratteln auf. Bis 2019 soll ein weiteres Center im Niederholz in Riehen entstehen.

Im Aquabasilea in Pratteln eröffnet im April 2018 zudem die "Bike World". Ab Juli führt die Genossenschaft Migros Basel im Weiteren die Interio-Filiale in Pratteln, wo ebenfalls Investitionen geplant sind.

Die Genossenschaft hatte letztes Jahr 96 Verkaufsstellen. Neu zur Sparte Gastronomie zählt das Personalrestaurant. Die Zahl der Vollzeitstellen stieg um 15 Stellen auf deren 2505, jene der Mitarbeitenden um 43 Köpfe auf deren 3476. Ausgebildet hat die Migros Basel im vergangenen Jahr 147 Lernende.