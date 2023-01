Milde Temperaturen Warum immer mehr Störche über den Winter in Basel bleiben Im Schützenmattpark sind in diesen Tagen gruppenweise Weissstörche anzutreffen. Der Klimawandel ist ein Grund, weshalb viele der Vögel die lange Reise in den Süden auslassen – aber nicht der einzige.

Zwei Störche spazieren im Schützenmattpark. Auch in den Wintermonaten finden sie in der Stadt genügend Futter. Archivbild: Keystone

Störche sind die wohl bekanntesten Zugvögel. Dass die schwarz-weiss gefiederten Vögel mit den Stelzenbeinen über den Winter in den Süden fliegen, lernen die meisten schon in der Schule. Da mag es zunächst verwundern, sie dieser Tage gruppenweise im Basler Schützenmattpark anzutreffen. Ist das eine Folge der sehr milden Temperaturen?

Bruno Gardelli, Vorstandsmitglied der Gesellschaft Storch Schweiz, sagt, dass immer mehr Weissstörche hierzulande überwintern, zeichne sich schon seit einigen Jahren ab. Im Winter 2020/21 blieben gemäss Zählungen erstmals mehr als die Hälfte der Vögel in der Schweiz, so der ehemalige Zolli-Mitarbeiter.

Futterangebot ist entscheidend

Die diesjährige Winterzählung findet am kommenden Wochenende statt. Wegen des frühen Wintereinbruchs gebe es dieses Jahr möglicherweise etwas weniger Überwinterer, sagt Margrith Enggist von Storch Schweiz.

Das Verhalten ist indessen nicht angeboren, sondern erlernt. Es geht auf die Wiederansiedlung der 1950 in der Schweiz ausgestorbenen Tiere zurück. Die aufgezogenen Störche wurden erst mit zwei Jahren freigelassen und lernten so zu überwintern. Ihr Verhalten gaben sie an die nächsten Generationen weiter.

Der Klimawandel sei wohl der wichtigste Grund, weshalb Störche tendenziell immer weiter nördlich überwintern, sagt Storchenexperte Gardelli. Entscheidend ist dabei nicht direkt die Temperatur, sondern das Nahrungsangebot. Solange der Boden nicht gefroren oder schneebedeckt ist, finden die Tiere genügend Würmer oder Mäuse.

Fünf Störche überwintern im Zolli

Doch auch in Kompostanlagen, Abfallkübeln in der Stadt oder auf Feldern im Umland suchen sie nach Futter. «Die Störche haben sich an das Leben hier gewöhnt», sagt Gardelli. Hinzu kommt, dass die Reise in den Süden gefährlich ist. Weniger als zehn Prozent der wegziehenden Jungstörche kämen nach Mitteleuropa zurück, schreibt Storch Schweiz auf seiner Website. Wegen Kollisionen mit Stromleitungen oder pestizidbelasteter Nahrung auf Mülldeponien würden viele Tiere sterben.

Die meisten der derzeit im Schützenmattpark zu beobachtenden Tiere haben ihr Hauptquartier wohl im nahe gelegenen Zoo, wo im 2022 rund 80 Vögel brüteten. Junior Kuratorin Jessica Borer sagt, in den vergangenen Wintern haben zwischen zwei und acht Störche gelegentlich ihre Nester aufgesucht. Dieses Jahr seien es fünf.

Weil die Tiere wildlebend seien, würden sie vom Zoo nicht gefüttert. Auch die Vogelwarte Sempach weist auf ihrer Website darauf hin, überwinternde Störche nicht zu füttern, da sonst die Gefahr bestehe, dass sie zu lange in einem nicht optimalen Gebiet bleiben.