Militärmusik Dudelsack, Marschmusik und Highland-Tanz – 70'000 Militärmusikfans besuchten das diesjährige Basel Tattoo Die jährliche Tattoo-Musik-Show in Basel bot auch dieses Mal ein Mash-up aus Dudelsack, Militär- und Popmusik mit Show und Tanz. Mit dabei die Pferde der königlichen Garde aus dem Oman, die Banda Monumental de México, die New Zealand Army Band und eine Brass Band aus der Ukraine

Die Military Brass Band aus der Ukraine spielte auch für die Gefallenen, die ihr Land gegen die russischen Angreifer verteidigen. Bild: Patrick Straub / Basel Tattoo

Am Samstagabend spielte der Lone Piper das letzte Mal in diesem Sommer auf dem Kasernenturm und beendete das diesjährige Basel Tattoo im Publikum mit Gänsehaut. Begonnen hatte die Militärmusikshow am 14. Juli mit dem umstrittenen Überflug Basels durch die Patrouille Suisse. 70'000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich den Mix aus Show, Tanz, Exotik, Marschmusik und Dudelsackklängen nicht entgehen lassen. An der Parade hatten 120'000 Schaulustige teilgenommen.

Zu den diesjährigen Publikumslieblingen gehörten die Banda Monumental de México mit traditioneller Mariachi-Musik und Sombrero, die New Zealand Army Band mit maorischem Schlachtruf und die Brass Band aus der Ukraine, welche wiederholt den Refrain von «Stefania» anstimmte, das Lied, mit dem die Ukraine letztes Jahr den Eurovision Song Contest gewonnen hat.

Aus der Schweiz überzeugte das Rekrutenspiel mit einer kreativen Einlage

Grossen Gefallen fand das Publikum auch am minutiös durchgetakteten wie unkonventionellen Trommel-Auftritt des Rekrutenspiels der Schweizer Militärmusik. Ausserdem wurden alle Fans des Keltischen beim schottischen Akt mit 200 Dudelsackspielern und 50 kanadischen Highland-Tänzerinnen sentimental.

Der Produzent Erik Julliard ist sehr zufrieden: «Die Show hat das Publikum jeden Abend begeistert. Das macht mich enorm glücklich und stolz.» Während der ganzen Woche habe eine lebendige Stimmung auf dem Basel-Tattoo-Areal geherrscht. «Ich blicke auf eine erfolgreiche Festivalwoche zurück und freue mich schon jetzt auf das Basel Tattoo 2024.»

Auch der abschliessende Kindertag am Samstagnachmittag lockte über 1000 Gäste in die Arena des Basel Tattoo. Dort durften die Besucherinnen und Besucher die von vier Kontinenten angereisten Stars treffen, und die Kinder konnten Instrumente ausprobieren.

Das nächste Basel Tattoo findet vom 19. bis 27. Juli 2024 statt. Tickets sind ab dem 1. Dezember 2023 erhältlich.

(bz)