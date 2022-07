Festival Zwischen Hochlandklängen und Rock: Die Red Hot Chili Pipers feiern am Basel Tattoo ihr 20-Jähriges Die Band aus Schottland kombiniert bei ihren Auftritten diverse Musikrichtungen. Zuletzt traten die Red Hot Chili Pipers (nicht zu verwechseln mit den Red Hot Chili Peppers) beim letzten Basel Tattoo im Sommer 2019 auf. Nun kehren sie zurück.

Rockig wird es am Basel Tattoo, wenn die Red Hot Chili Pipers zu ihren Dudelsäcken greifen. bz Archiv

Die Red Hot Chili Pipers aus Glasgow vereinen folkloristische Dudelsackklänge mit modernen Rockrhythmen – «Bagrock» nennen sie ihren Musikstil. Zum Liverepertoire gehören Coverversionen von Hits wie «Gimme All Your Lovin» von ZZ Top, «Seven Nation Army» von The White Stripes, Avicii’s «Wake Me Up» oder «Fix You» von Coldplay.

Kopf der Band ist der Schotte Willie Armstrong. Zusammen mit einem Freund gründete er die Red Hot Chili Pipers vor 20 Jahren. Als heutiger Leiter der Gruppe ist er für die Auftritte und Tourneen der Gruppe zuständig. 30 Mitglieder hat die Band, die Grundbesetzung besteht jeweils aus einem Schlagzeuger, einem Perkussionisten, der Marsch-Snare spielt, einem Keyboarder, einem Bassisten, einem Leadgitarristen und drei Dudelsackspielern. Letztere sind alles Absolventen der Royal Scottish Academy of Music.

6 Musiker treffen auf 50 Highland-Tänzerinnen

Auf ihrer «20th Anniversary Tour 2022» machen die Red Hot Chili Pipers nun auch einen Zwischenstopp am Basel Tattoo. Dort treten sie auch gemeinsam mit den Flings & Things Highland Dancers auf. Die 50 Tänzerinnen sind seit Samstag in Basel und proben ihre Auftritte im Hof der Kaserne.

Die Red Hot Chili Pipers proben ihren gemeinsamen Auftritt mit den Flings & Things Highland Dancers. Aimee Baumgartner

Viel Dudelsack ist einer der drei Kernpunkte an der diesjährigen Ausgabe des Militärmusik- und Eventmusikfestivals in der Kaserne. Wie die Organisatoren Anfang Mai bereits publik machten, werden auch die Massed Pipes and Drums mit ihren 200 Dudelsackspielern und Trommlern aus vier Kontinenten am Basel Tattoo auftreten.