Plötzlich kam Bewegung in die Sache. Ende August titelte die bz noch: «Verein will mit Mini-Häusern das unerfahrene Basel erobern.» Jetzt ist schon vom Bau solcher Häuser in der Region die Rede. Arealentwickler Hans-Jörg Fankhauser will auf dem ehemaligen Burri-Mangold-Areal in Liestal 100 Tiny Houses, also Minihäuser, aufstellen lassen. Er ist zuversichtlich, das Projekt bis in zwei Jahren ausführen zu können. Diese Wohnform entspreche einem Bedürfnis. «Während früher die meisten Leute nach grossen Häusern mit viel Platz strebten, wollen heute viele reduzieren», sagt er.