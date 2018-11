Der FC Basel will den St. Jakob-Park kaufen. «Wenn man als Fussballclub in der Schweiz wirtschaftlich denkt und die eigenen Möglichkeiten auslotet, dann ist das ein Schritt, der interessant sein könnte. In welcher Form dies geschehen könnte, gilt es zu überprüfen», schreibt der Club, nachdem die «Basler Zeitung» die Pläne gestern publik gemacht hat. Dass bereits Gespräche stattgefunden haben, wird hingegen nicht bestätigt – weder vom FCB, noch von der Stadion-Genossenschaft. Deren Präsident, alt CVP-Nationalrat Markus Lehmann, sagt: «Bis jetzt hat es weder ein Angebot noch ein konkretes Gespräch gegeben.»