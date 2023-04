Missstände Nach Missbrauchsfällen im Ballett: Basler Regierungsrat fordert eine unabhängige Meldestelle Der Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer will mit Verhaltenskodex und Meldestelle künftige Missstände an der Ballettschule Theater Basel (BTB) sowie der Basel Dance Academy (BDA) verhindern.

Bei der Basel Dance Academy wurden jüngst Missbrauchsfälle publik. Bild: Juri Junkov

Wo die Ästhetik auf Leistungssport trifft, sind oftmals junge Menschen von Missbrauch und Ungleichheit betroffen. In Basel ist dies konkret die Tanzfläche der Ballettschule Theater Basel (BTB) sowie der Basel Dance Academy (BDA). Denn beide Tanzvereine waren zuletzt wegen Missbrauchsvorwürfen in den Schlagzeilen.

Zu diesen Missständen reichte die Grossrätin Anouk Feurer vom Jungen Grünen Bündnis eine Interpellation ein. Sie forderte von der Regierung Antworten zu den Vorkommnissen in den beiden Tanzinstitutionen und will wissen, was das Erziehungsdepartement in Zukunft unternimmt, um die Schülerinnen und Schüler mehr zu schützen.

Meldestelle für Missbrauchsopfer

Cramer fordert Verhaltenskodex. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Das zuständige Sportamt des Kantons Basel-Stadt verlange von Vereinen künftig, dass sie Grundlagen-Dokumente und Strukturen schaffen würden, die mit den Anforderungen von Swiss Olympic vergleichbar seien, sagt der Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP). «Dazu gehört die Einrichtung einer unabhängigen Meldestelle.» Weiter will die Erziehungsdirektion einen Verhaltenskodex schaffen und diesen prozessmässig in der Organisation verankern.

Diese neue Regelung betrifft die Vereine, die nicht bei Swiss Olympic angeschlossen sind. Das heisst für die Basler Tanzvereine: Künftig müssen sie bereits im Vorfeld eine Meldestelle einrichten und die Kommunikation bei Verstössen geregelt haben. Was die Hilfestellung in Lehrverhältnissen betreffe, sei die Lehraufsicht zuständig, so Cramer. Diese Aufsicht habe bereits Ansprechpersonen beider Geschlechter benannt.

Die Interpellantin sagt: «Ich hoffe, dass diese Veränderungen mit sich bringen, dass die Zahlen von Missbrauchsfällen in allen Arten im Leistungssportbereich zurückgehen.» Mit diesem Teil der Antwort des Regierungsrates sei sie zufrieden. Nicht aber mit den Antworten über den Bericht der Untersuchungen der Missbrauchsfälle bei der BTB. Dort sei sie vor allem «frustriert», was die Kommunikation angehe.

Untersuchung wurde von der BTB in Auftrag gegeben

Der Untersuchungsbericht wurde zwar von öffentlichen Geldern finanziert, aber nicht veröffentlicht, bemängelte sie im Text der Interpellation. «Die Untersuchung wurde von der BTB in Auftrag gegeben und wird auch von ihr verantwortet», antwortet Cramer. Deshalb würden allenfalls resultierende operative Entscheide und personalrechtliche Schritte von der BTB veranlasst und umgesetzt.

Dass der Bericht nicht veröffentlicht wurde, hat einen Grund. Cramer zitiert die Ballettschule Theater Basel: «Als Wahrung des Persönlichkeitsschutzes aller betroffenen Personen geben wir den unabhängigen Untersuchungsbericht nicht an die Öffentlichkeit.» Denn auch wenn deren Namen nicht im Bericht erwähnt seien, könne man aufgrund der Funktionen in vielen Fällen auf die Person schliessen.

Damit gibt sich Feurer nicht zufrieden: «Ich finde das ungeschickt, denn so hat die Ballettschule das letzte Wort.» Ob die Regierung bei dieser Angelegenheit ihrer Aufsichtspflicht in genügender Weise nachgekommen sei, antwortet der Erziehungsdirektor kurz und knapp: Es gebe keine Hinweise, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt Versäumnisse seitens der verantwortlichen Stellen im Kanton gekommen wäre.

Der Bericht liegt nun bei der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rates vor. Die GPK kann nun entscheiden, ob und wie sie den Untersuchungsbericht behandeln. Feurer ist zuversichtlich, dass die GPK den Bericht unter die Lupe nimmt.