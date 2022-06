Missverständnis Peter Merian-Strasse: Die Holperpiste wird endlich behoben Die Bauarbeiten mussten wegen einer mangelnden Absprache zwischen Tiefbauamt und IWB mehrere Monate unterbrochen werden.

Peter Merian-Strasse ist immer wieder eine Baustelle. Kenneth Nars

Ende Mai des vergangenen Jahres fuhren in der Peter Merian-Strasse die Bagger auf. Wie zurzeit vielerorts in Basel wurde auch dort eine neue Fernwärmeleitung verlegt. Gleichzeitig wurden die Hausanschlüsse der Trinkwasser-, Strom- und Kommunikationsleitungen ersetzt. So weit, so normal.

Diesen Februar wurden die Arbeiten abgeschlossen. Doch statt einer feinsäuberlich asphaltierten Strasse blieb eine Schotterpiste zurück, die Auto- und insbesondere Velofahrer ordentlich durchschüttelt. Das kann unmöglich der Endzustand der Strasse sein, dachten sich viele Anwohnerinnen und Nutzer der Verbindung zwischen St.-Jakobs-Strasse und Nauenstrasse.

Nun fahren wieder die Bagger auf, jedoch nicht wie zuvor von der Firma Albin Borer, ­sondern vom Konkurrenten Ernst Frey. Das wirft Fragen auf, zumal sich das Bau- und Verkehrsdepartement zum Ziel gesetzt hat, die gleiche Strasse nicht in wenigen Jahren zweimal aufzureissen.

Missverständnis zwischen Kanton und IWB

Daniel Hofer, Sprecher des Bau- und Verkehrsdepartements, bringt Licht ins Dunkel: «Die Absprachen zwischen den Industriellen Werken Basel (IWB) und dem Tiefbauamt waren in diesem Fall nicht optimal». Normalerweise würden der Kanton und das Unternehmen die Baumeisterarbeiten zusammen ausschreiben. «In diesem Fall konnte ein bereits vergebener Auftrag der IWB aus submissionsrechtlichen Gründen nachträglich nicht durch den Auftrag des Tiefbauamts erweitert werden», sagt Hofer weiter.

Deshalb sei eine gesonderte Ausschreibung des Tiefbauamts notwendig geworden, die zusätzliche Zeit in Anspruch nahm. «Die Bauarbeiten dauerten deswegen nicht länger, ­allerdings kam es dadurch bedauerlicherweise zu einem mehrmonatigen Unterbruch», sagt Hofer. Holperpiste inklu­sive.