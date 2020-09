Mit 1,6 Promille unterwegs: Auto ohne Pneu am Vorderrad durch Polizei gestoppt

In der Nacht auf Sonntag hat die Kantonspolizei Basel-Stadt ein Auto auf der A3 gestoppt, das ohne Luftreifen am Vorderrad unterwegs gewesen ist. Beim Fahrzeuglenker konnte der Einfluss von Alkohol festgestellt werden. Die Autobahn in Fahrrichtung Frankreich wurde für 40 Minuten gesperrt.