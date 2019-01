Er ist eine Tradition geworden, der Schaufensterwettbewerb «Vitrine d’Or» in Basel. Schliesslich fand er dieses Jahr zum vierten Mal statt, damit ist erfüllt, was man in Basel sagt: «Ab drey Mool ischs e Tradizioon.» Über 60 Betriebe in der Innenstadt und den Quartieren hatten teilgenommen und in teils liebevollster Kleinarbeit Adventsleben in ihre Schaufenster gebracht. Organisiert wurde die Auszeichnung vom Detaillisten-Verein «Buy Local Schweiz».

Und die Gewinner? Das sind die Optiker. Den ersten Platz belegte Optik Messner in der Aeschenvorstadt mit 425 von insgesamt abgegeben 3257 Stimmen, dessen Team bereits vergangenes Jahr in die vordersten Ränge kam. Platz zwei mit 400 Stimmen geht an einen Platzhirsch der Innenstadt: Optik Ramstein, jene traditionsreiche Brillenboutique, die nicht nur mit Gestaltung, sondern auch grafisch hochwertiger Werbung in der Stadt Präsenz zeigt.