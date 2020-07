Mit Gummi im Gleis gegen Velofunfälle in Basel

Links das Tramgleis, rechts eine steile Wand. So präsentiert sich die Strasse Velofahrern in Basel oft: Rund 30 Zentimeter hohe Kaphaltestellen, die Gehbehinderten den Einstieg ins Tram ermöglichen, sind für die Zweiräder ein Problem; es kam zu Unfällen. Politiker stören sich schon lange an den Haltestellen.