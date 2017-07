Demenz, eine Diagnose, die Betroffene ängstigt und Angehörige schockiert: Denn die Krankheit ist noch immer unheilbar. Dennoch sind Menschen mit Demenz im Kampf gegen ihre Krankheit nicht auf sich gestellt. Die Stiftung «Basler Wirrgarten» (SBW) berät, und unterstützt sie dabei, möglichst lange ihre Selbstständigkeit zu wahren.

Ob sie sich am Wohlsten fühlen in einer klaren Tagesstruktur, oder lieber gezielt beim Ausdrucksmalen oder bei Gruppenwanderungen ihren Leidenschaften nachgehen: Am Tagesprogramm im Demenzzentrum «Atrium» können Demenzkranke frei nach ihren persönlichen Bedürfnissen teilnehmen.

Der Alltag der Betroffenen soll nicht über ihren Kopf hinweg gestaltet werden. Dass sie selbst ein Mitspracherecht haben darin, was ihre Betreuung während des Krankheitsverlaufs betrifft, das soll neu eine Gesprächsgruppe für Menschen mit beginnender Demenz gefördert werden. Die SBW ermöglicht Diagnostizierten, sich über zwölf Wochen hinweg, an zwei Stunden pro Woche, gegenseitig zu unterstützen. Die Gruppe wird von einer Fachperson geleitet, und richtet sich an Personen, bei denen Demenz im Frühstadium erkannt wurde.

Denn auch wenn die Krankheit nicht geheilt werden kann, so kann ihr Fortschreiten verzögert werden und die Patienten gewinnen Zeit, sich auf den weiteren Verlauf vorzubereiten. An der Gesprächsgruppe oder an weiteren Angeboten der Stiftung Interessierte, können sich bei der Beratungs-stelle des «Atrium» per Email unter flurina.manz@wirrgarten.ch melden. (bz)