Mittlerweile 182 Corona-Fälle in Basel-Stadt – Privatspitäler arbeiten nun an Bekämpfung mit

Wie das Basler Gesundheitsdepartement am Mittwochmittag mitteilte, wurden in Basel bis jetzt 182 Personen Kantonseinwohner positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet. Zusammen mit den ausserkantonalen Fällen wurden im Kanton Basel-Stadt 346 Personen positiv getestet.

Zurzeit seien 40 Personen wegen Corona hospitalisiert, 36 weitere sind bereits wieder gesund. Die Zahl der Todesfälle im Kanton bleibt bei den bisher bekannten vier Fällen.

Neu werden sämtliche öffentlichen und privaten Spitäler in Basel-Stadt zusammenarbeiten, um der Corona-Pandemie entgegenzutreten. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, sei nun ein Konzept in Erarbeitung, das in den kommenden Tagen stehen soll.

Morgen Donnerstag fände zudem ein Treffen der beiden Gesundheitsdirektoren von Baselland und Basel-Stadt mit Vertretern von Pflegeheimen, Ärztegesellschaften, Spitex und Pflegeverband statt. Die Leistungserbringer und Behörden würden der Krise gemeinsam entgegentreten wollen.