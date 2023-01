Mobilfunk 40 Jahre nach dem Bau: Wozu braucht es den Fernsehturm St.Chrischona noch? 250 Meter hoch thront er über Bettingen, der Fernsehturm St.Chrischona – nur: TV-Signale werden gar keine mehr verbreitet über das zweithöchste frei stehende Bauwerk der Schweiz. Die Swisscom glaubt trotzdem an die Zukunft des vierbeinigen Turms – gerade Baselland ist auf ihn angewiesen.

Der Fernsehturm St.Chrischona ragt seit 40 Jahren in die Höhe. Bild: Nicole Nars-Zimmer

In der Region Basel ist der Fernsehturm St.Chrischona in Bettingen bestens bekannt. Aus allen Richtungen taucht er am Horizont auf. Vor 40 Jahren wurde die Turmschaft fertiggestellt, am 2. August 1984 gingen die technischen Anlagen «auf Sendung». Seit 2019 jedoch verbreitet Swisscom vom Turm keine digitalen Fernsehsignale mehr – trotzdem hat die Betreiberin weiterhin Bedarf für das markante Bauwerk.

Gut 250 Meter misst der Fernsehturm, dessen Bau im Dezember 1983 abgeschlossen war. Bis heute ist er das höchste frei stehende Gebäude der Schweiz und nach der Grande-Dixence-Staumauer das zweithöchste Bauwerk. Seiner ursprünglichen Aufgabe kann der Turm allerdings nicht mehr nachgehen. 2007 stellte Swisscom das analoge TV-Signal des Turms ein, zwölf Jahre später folgte das Aus für die Verbreitung von digitalen Fernsehsignalen.

«Der Sendestandort St.Chrischona ist ein wichtiger Standort für die Versorgung der Region», sagt Sepp Huber, Mediensprecher der Swisscom. Derzeit sei der Turm im Einsatz für das analoge (UKW) und das digitale (DAB+) Radio, für die Übertragung und Überwachung von Mobilfunk-, Richtfunk- und Sicherheitsfunksignalen und als Empfangsstation für das Low Power Network (LPN). Das LPN ist ein eigenständiges Datenfunknetz, das für geringe Datenmengen geschaffen wurde. Die Radiosignale werden in die Nordwestschweiz und ins angrenzende Ausland gesendet.

Baselland ist auf den Turm angewiesen

Die Sicherheitsfunksignale würden von verschiedenen Behörden und Organisationen im Bereich Rettung und Sicherheit benutzt. Beispielsweise funkt die Baselbieter Kantonspolizei über eine Antenne des Basler Fernsehturms St.Chrischona. Auch der internationale Rheinfunk zwischen Rheinfelden und Breisach wird über Bettingen abgewickelt.

Die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur werde auch von anderen Mobilfunkanbietern verwendet. Ausserdem sei der Turm ein Wasserreservoir für Bettingen und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, ergänzt Huber.

Für diese Aufgaben sei der Fernsehturm prädestiniert. Auf einer Höhe von 103 Metern gibt es das Wasserreservoir der Industriellen Werke Basel (IWB), das zweimal 100 Kubikmeter Trinkwasser speichern kann.

Die Brauchbarkeit ist eine Frage der Technologie

Wie viel der Unterhalt des Fernsehturms kostet, will Swisscom nicht sagen. Das Unternehmen gibt sich jedoch überzeugt, dass sich der Aufwand in absehbarer Zukunft noch lohne. Huber sagt: «Unsere Sendeanlagen sind essenziell, um Radio-, Funk- und Richtfunk- sowie Mobilfunksignale zu übertragen. Solange diese oder ähnliche Technologien verwendet werden, werden auch die Sendeanlagen gebraucht.»

Wie es mit den Sendeanlagen weitergehe, werde in «regelmässigen Abständen» evaluiert. Für den ehemaligen Fernsehturm in Bettingen stehen die Vorzeichen gut, dass er noch lange eine wichtige Rolle spielen kann. «Die Sendeanlage St.Chrischona ist an einem hervorragenden Standort im Dreiländereck und verfügt über alle zurzeit benötigten Funktionen», sagt Huber.

In Zürich wurde der Fernsehturm bereits zurückgebaut

Dass mit dem technologischen Fortschritt Sendeanlagen im Ausmass von Bettingen an Bedeutung verlieren, ist sich Swisscom bewusst. Wenn Fernsehtürme nicht mehr verwendet werden oder eine modernere Konstruktionsweise insgesamt Sinn machen würde, strebe Swisscom ein entsprechendes Projekt an.

Das war beispielsweise beim Sendeturm Felsenegg auf dem Albis in Zürich der Fall. «Hier haben wir den alten Sendeturm abgetragen, das Gebiet renaturiert und stattdessen einen modernen, schlanken Gittermastturm aufgestellt», sagt Huber. Der Sendeturm Felsenegg hatte lediglich eine Höhe von 51 Metern. Der neue Gittermastturm ist mit 73 Meter sogar höher als der Vorgänger aus den 1960er-Jahren.