Mobilfunk Swisscom stopft in Basel Funkloch – doch schon droht das nächste Über ein Jahr suchte Swisscom einen Ersatzstandort für die frühere Antenne auf dem Globus am Marktplatz. Nun wurde der Telekomanbieter fündig – bald könnte jedoch eine andere Antenne in der Innenstadt fallen.

Globus am Marktplatz: Die Antenne auf dem Dach ist längst weg, lange dachte die Swisscom über einen Alternativ-Standort nach. Bild: Nars-Zimmer/Archiv

Der Neubau des Globus am Marktplatz hat auch Auswirkungen auf die Swisscom-Kundschaft. Die Antenne auf dem Warenhaus musste entfernt werden – im Herzen von Basel entstand ein Funkloch.

Doch bald sendet Swisscom wieder am Marktplatz. Das Unternehmen will am Marktplatz 19 eine neue Antennen­anlage errichten – ein Baugesuch ist eingereicht. Beim Gebäude handelt es sich um jenes, in welchem das Café Schiesser untergebracht ist.

Die Eigentümerschaft hatte mit Swisscom offenbar ein Einsehen. «Die Suche nach neuen Standorten ist heute generell schwierig», sagt Swisscom-Sprecherin Annina Merk zur bz. «Durch die Berichterstattung rund um die Antennenabschaltung beim Globus erhielten wir ein Angebot für den neuen Standort. Dieses Projekt hat Swisscom nun eingereicht und wir hoffen auf ein schnelles Verfahren und einen positiven Entscheid, sodass der Standort möglichst rasch in Betrieb genommen werden kann.»

Antenne auf der Hauptpost laut Swisscom in Gefahr

Die frühere Globus-Antenne wurde am 23. Februar vergangenen Jahres abgestellt. In einem Schreiben an die Anwohnerschaft hatte Swisscom darüber informiert, dass die verfügbare Sendeleistung nun limitiert sei, und zwar im Gebiet zwischen Marktplatz bis zur Universität. Telefonieren und im Internet surfen sei im Freien zwar noch möglich, in Gebäuden jedoch nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr.

Ganz überraschend kam die Abschaltung nicht. Swisscom gab 2022 gegenüber der bz bekannt, man habe schon seit Jahren nach alternativen Standorten gesucht. Viele Hauseigentümerinnen und -eigentümer hätten jedoch abgelehnt. Ein Provisorium sei von der Stadt nicht bewilligt worden. «Alle wollen gerne ihr Handy nutzen können», sagt Merk. «Aber niemand möchte eine Antenne.»

Wird bald weitere Ersatz-Anlage nötig?

Alle Probleme löst die neue «Schiesser»-Antenne aber nicht. Der neue Standort werde zwar eine gewisse Entlastung bringen, fügt Annina Merk an. «Allerdings benötigt es sicher in Richtung Schifflände noch einen zusätzlichen Standort, denn das Datenwachstum geht ungebremst weiter und für eine gute Versorgung braucht es deshalb auch mehr Kapazität.»

Und es drohe schon das nächste Funkloch in Basel, sagt Annina Merk: «Durch den geplanten Umbau des Hauptpostgebäudes in der Innenstadt ist ein weiterer sehr wichtiger Standort derzeit gefährdet. Wir arbeiten hier an einer Lösung und hoffen, dass dieser Standort weiter in Betrieb bleiben kann, damit die Innenstadt von Basel auch in Zukunft gut mit Mobilfunk versorgt ist.»