«Mobilisk» Zeitgemässer öffentlicher Verkehr: BVB lanciert E-Sammeltaxi-Dienst – bestellt wird per App Die Basler Verkehrsbetriebe reagieren auf das moderne Mobilitätsverhalten mit einem Ridepooling-Angebot. Am Freitagabend, 22.00 Uhr startet die sechsmonatige Testphase des Projekts «Mobilisk».

Mobilisk-Fahrer Ilias Zachachriadis: «Ich habe keine Bedenken wegen betrunkener Kunden. Sie müssen ja noch eine App bedienen können, um mich zu bestellen. So schlimm kann es dann nicht sein.» Nicole Nars-Zimmer

Trotz Kamera in der Hand geht es zu schnell, um zu filmen. Das E-Auto der BVB rollt praktisch lautlos, um nicht zu sagen« smooth», auf den Parkplatz vor dem Untersuchungsgefängnis Basel-Stadt. Zur Pressekonferenz der Lancierung des neuen Ridepooling-Angebotes holt die BVB nämlich die Medienvertretenden gleich mit der Mobilisk-Flotte ab und bringt sie zum Busdepot an der Rankstrasse. Am Steuer sitzt eine der dreizehn Busfahrerinnen der BVB, die ab kommendem Freitag, jeweils freitags und samstags von 22 bis 4 Uhr im Einsatz stehen werden.

Sie hätten im Unternehmen herumgefragt, wer unter den Chauffeuren Lust hätte, Teil des neuen Projekts zu sein, erzählt André Erismann, Projektleiter von Mobilisk vom Beifahrersitz aus. Gemeldet hätten sich genug, trotz der Nachtschichten. Drei Fahrerinnen und Fahrer werden pro Nacht in zwei E-Autos und einem Kleinbus Kundinnen und Kunden herumkutschieren.

Wie Uber aber zum Teilen

Über diese App können ab Freitag die BVB-Autos bestellt werden. Screenshot

Das Ganze funktioniert ähnlich wie Uber: Über die Mobilisk-App wird ein Auto bestellt. Dabei geben Kundinnen und Kunden den Ort ein, wo sie aufgegabelt werden wollen und ihren gewünschten Zielort. Die App sucht dann die nächstgelegenen BVB-Haltestellen – in manchen Fällen sind es auch speziell für den neuen Fahrdienst des öffentlichen Verkehrs ausgehandelte Plätze. Über die App löst man dann auch den Nachtzuschlag von 5 Franken – das zusätzlich zum normalen Ticket, das über die normalen Kanäle, sprich Billetautomat oder sonstige Apps bezogen werden kann.

Das Einzugsgebiet für die sechsmonatige Testphase ist vorerst auf das städtische Gebiet beschränkt. Erismann meint:

«Irgendwo müssen wir anfangen. Wir sind schon froh, können wir nun nach etlichen coronabedingten Verschiebungen endlich loslegen»

Eine geografische Ausweitung sei aber geplant, sofern denn die Testphase den vermuteten Bedarf des Ridepooling-Angebotes bestätige. Das wird alle freuen, die nach dem Ausgang nach Birsfelden oder Allschwil per Sammeltaxi nach Hause wollen. Ob in Basel-Stadt die Distanzen nämlich gross genug sind, um der nächtlichen E-Flotte zum Durchbruch zu verhelfen, bleibt abzuwarten. In der jetzigen Form sei es sicher ein Angebot für bereits öV-Affine, stellt Erismann klar, man hoffe aber schon, Leute zukünftig nach dem Ausgang vom eigenen Auto weg lotsen zu können.

BVB Direktor Bruno Sternberg (l) und Projektleiter André Erismann (r) informieren am Donnerstag über das neue Testprojekt. Nicole Nars-Zimmer

Neue Form von öffentlichem Verkehr

Mobilisk laufe unter dem öV-Konzept, aber anders als bei Tram oder Bus sei man nicht an einen festen Fahrplan gebunden. Bis zu fünf Personen in einem Auto können transportiert werden, auch mit Rollstuhl. Besondere Bedürfnisse kann in der App angegeben werden, dann komme das passende Fahrzeug. Die Route, um die Fahrgäste auf- und abzuladen wird von einem Algorithmus berechnet und ist für die Fahrerin auf dem Navigationsgerät sichtbar. So könne es sein, dass man nicht auf direktestem Weg ans Ziel gelange, wenn noch jemand drei Strassen weiter abgeholt werden möchte. Prinzip Sammeltaxi eben.

Das Navi verbindet für die Chauffeure und Chauffeusen die verschiedenen Abhol- und Ausladeorte zu einer sinnvollen Route. Mona Martin

Auf die Frage, ob die neue BVB-Auto-Flotte nicht das lokale Taxigewerbe konkurrenziere, wird denn auch auf den Polling-Charakter von Mobilisk verwiesen. Das Prinzip sei ein anderes. Bruno Stehrenberger, der Direktor der BVB erklärt:

«Wer zu einer bestimmten Zeit am Bahnhof sein, im Vorhinein eine Fahrt organisieren, oder einfach das Auto nicht mit Fremden teilen will, bestellt weiterhin ein Taxi»

Auch sei man im regen Austausch mit der Branche. Kooperationen seien auch angedacht. Hier habe man das Vorbild der deutschen Stadt München im Blick. Dort sei das öV-Pooling schon fester Bestandteil des Transportnetzes.

Auch in der Schweiz sind die BVB nicht die ersten. Postauto biete einen ähnlichen Dienst in ländlichen Gebieten an, Zürich habe ein Pilotprojekt durchgeführt, das jetzt ausgewertet werde und auch in der Westschweiz gebe es verschiedene Projekte. Projektleiter Erisberger erläutert: «Alle öV-Anbieter in der Schweiz stehen in verschiedenen Gremien im Austausch zum Thema Pooling – auch das Bundesamt für Verkehr sitzt mit am Tisch.» In der Mobilität sei Sharing das Konzept der Zukunft.