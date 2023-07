Mobilität 15’000 neue Ladestationen: Mit dieser Prognose rechtfertigt Basel-Stadt den massiven Ausbau Ab dem Jahr 2036 sollen in Basel-Stadt laut einer Studie mehr Elektroautos als Verbrenner-Autos unterwegs sein. Das Verbot der EU für Fahrzeuge mit fossilem Antrieb für den nötigen Schub sorgen.

Elektroautos wie hier der Audi e-tron sollen laut einer Studie ab dem Jahr 2036 im Kanton Basel-Stadt in der Mehrheit sein. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Ankündigung liess aufhorchen. Basel-Stadt möchte rund 15’000 neue Ladestationen für Elektroautos bauen und dies bis 2030. Das gab der Basler Energie- und Umweltdirektor Kaspar Sutter vergangene Woche bekannt. Die Ansage ist brisant, da der Grosse Rat vor zwei Jahren lediglich die Schaffung von 4000 neuen Ladestationen forderte. Und bereits dieses Ziel war in der Debatte umstritten.

Energie- und Umweltdirektor Kaspar Sutter. Bild: Juri Junkov

Die Grundlage für die ambitionierten Ziele ist eine Studie, welche die Basler Regierung bei der Beratungsfirma EBP mit Sitz in Zürich in Auftrag gegeben hat. Die Studie wiederum geht auf eine Motion der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission des Grossen Rats zurück, die einen Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos forderte. Diese wurde im November 2021 gutgeheissen.

Die Autoren der Studie gehen anfänglich von einer gemächlichen Zunahme von Elektroautos aus. Auf Ende des laufenden Jahres wird der Bestand an Elektroautos im Kanton auf 4,2 Prozent geschätzt. Innert zwei Jahren soll sich dieser Anteil dann auf 8,2 Prozent erhöhen und am Ende des Jahrzehnts auf knapp 21 Prozent steigen.

Verbot von Verbrenner-Autos ab 2035

Eine massive Zunahme erwarten die Studienautoren zu Beginn der 2030-Jahre. Bis 2035 soll der Anteil der Elektroautos über 49 Prozent betragen. Dieses Szenario beruht auf dem aktuellen Vorschlag des Umweltausschusses der Europäischen Union. Dieser sieht eine Verschärfung der CO 2 -Emissionsvorschriften vor. Zudem hat die EU diesen Frühling beschlossen, den Verkauf von Verbrenner-Autos ab dem Jahr 2035 zu verbieten. Deutschland konnte jedoch eine Ausnahme durchsetzen. Demnach sollen auch Autos zugelassen werden, die ausschliesslich mit klimafreundlichen synthetischen Kraftstoffen betankt werden.

Der Bundesrat will sich zwar dem Vorgehen der EU anschliessen, ein entsprechender Gesetzesbeschluss steht aber noch aus. Ob es dann ab 2035 überhaupt noch Verbrenner zu kaufen gibt, ist nochmals eine andere Frage. Viele Hersteller haben bereits erklärt, dass sie künftig nur noch Fahrzeuge bauen möchten, die emissionsfrei betrieben werden.

Hybridmodelle werden bald verschwinden

Dieser Umstand wird auch in der Studie angesprochen. «Der batterie-elektrische Antrieb ist die Schlüsseltechnologie zur Dekarbonisierung des Strassenverkehrs und dominiert den Markt in allen Fahrzeugkategorien und Grössenklassen deutlich», schreiben die Autoren. Hybridmodelle, die sowohl mit fossilen Treibstoffen und mit Strom betankt werden können, spielten bei den Personenwagen nur kurzfristig eine relevante Rolle und würden wieder vom Markt verschwinden.

Entsprechend rechnet die Studie für Basel-Stadt im Jahr 2040 mit einem Elektroauto-Anteil von rund 73 Prozent, im Jahr 2050 dann mit einer Quote von gut 93 Prozent.

Den Prognosen der Studie liegt ein Bevölkerungswachstum in Basel-Stadt von heute knapp 200’000 auf etwa 210’000 Menschen im Jahr 2040 zugrunde. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass der Motorisierungsgrad im Kanton leicht abnehmen wird. Derzeit kommen auf 1000 Einwohner 325 Autos, dem tiefsten Wert in der ganzen Schweiz. Im Jahr 2050 sollen laut Studie noch knapp über 300 Fahrzeuge pro 1000 Einwohner unterwegs sein. Diese Annahmen führten dazu, dass der Bestand an Personenwagen von heute 62’000 auf 66’000 im Jahr 2050 ansteigen werde.