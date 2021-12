Mobilität 350 Parkplätze unter der Erde: Parking Basler Kunstmuseum eröffnet in einer Woche «Parkhaus im Herzen von Basel» nennen die Betreibenden die Parkmöglichkeit zwischen Bankverein und Kunstmuseum. Drei Jahre lang wurde das unterirdische Parking gebaut, jetzt ist es fertig.

Das Parking eröffnet am 17. Dezember. Während des Medienrundgangs wurden noch letzte Arbeiten verrichtet. Patrick Straub / KEYSTONE

Vor über 20 Jahren kam die Idee des Parkhauses am St.Alban-Graben in Basel zum ersten Mal auf. Erst die Sperrung der Mittleren Brücke 2014 machte den Bau des Parkings Kunstmuseum dann definitiv möglich. Am Freitag in einer Woche wird nun das «Parkhaus im Herzen von Basel», wie die Betreibenden es nennen, nach insgesamt drei Jahren Bauzeit eröffnet.

Die Einfahrt ist steil. Während des Medienrundgangs werden im Parkhaus noch letzte Arbeiten verrichtet, es riecht nach Putzmittel. Es sind insgesamt 350 Parkplätze, die seit 2018 auf vier Ebenen unter dem St.Alban-Graben entstanden sind. Das Parking Kunstmuseum wurde verbunden mit den Parkings der Credit Suisse und der UBS. Alle drei teilen sich eine Ein- und eine Ausfahrt: Hinein gelangen die Fahrzeuge via Luftgässlein. Die alte Einfahrt des Credit Suisse Parkings an der Freien Strasse werde derweil gesperrt, zu Gunsten der autofreien Einkaufsmeile, heisst es am Medienrundgang. Hinaus gelangen die Autos via Ausfahrt des UBS-Parkings. Man habe daher keine neue Rampe bauen müssen. Um die Zu- und Wegfahrt in Richtung Wettsteinbrücke zu konzentrieren und zu erleichtern, entsteht an der Kreuzung St.Alban-Graben und Dufourstrasse zudem ein Kreisel. Laut Tiefbauamt wird dieser Mitte 2022 fertiggestellt.

Für Fussgängerinnen und Fussgänger gibt es einen Zugang im Gebäude der Credit Suisse und beim Kunstmuseum. OSM, Lizenz ODbl 1.0/Karte: let

Parkplätze werden durch Aufhebungen kompensiert

Architekt Stefan Meyer erklärt, man habe das Parkhaus bewusst hell und übersichtlich gestaltet, um das Sicherheitsgefühl zu steigern. Parkieren im neuen Parkhaus soll tagsüber vier Franken pro Stunde kosten, wie es auf der Website heisst. Die Tagespauschale beläuft sich auf 40 Franken. In den Parkhäusern Elisabethen, City und Steinen kostet Parkieren am Tag drei Franken die Stunde, die Tagespauschale beträgt 25 Franken. Im Parking Storchen beträgt die Gebühr ebenfalls vier Franken.

Die Parkplätze unter dem St.Alban-Graben entstehen allerdings nicht zusätzlich, sondern müssen kompensiert werden: 210 Parkplätze werden im Gegenzug aufgehoben. Laut einer Mitteilung des Kantons vom April dieses Jahres soll ein Teil der Parkplätze durch die Aufhebung und Umgestaltung des Birsig-Parkplatzes kompensiert werden.