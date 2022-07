Mobilität Ersatz-Veloparkplätze bei Events: Basler Regierung will Veranstaltende nicht zu einem Angebot verpflichten Bei Grossveranstaltungen seien Ersatz-Veloparkplätze Mangelware, findet Basler SP-Grossrat Stefan Wittlin und gelangte deshalb mit einer schriftlichen Anfrage an die Regierung. Diese will die Angebote verbessern, sieht aber darüber hinaus keinen Handlungsbedarf.

Sind bei Grossveranstaltungen jeweils besonders begehrt: Veloparkplätze. Nicole Nars-Zimmer

In der Basler Innenstadt finden immer wieder Veranstaltungen statt, bei denen es nötig ist, die Veloparkplätze für die Dauer der Veranstaltung aufzuheben. SP-Grossrat Stefan Wittlin findet es «erfreulich», dass die Stadt mit Veranstaltungen belebt werde. In einer schriftlichen Anfrage an die Regierung ortet er aber dennoch ein Problem, denn:

«Gerade dann wären diese ordentlichen Veloparkplätze dringend nötig und es bräuchte veranstaltungsbedingt wohl zusätzliche befristete Veloparkplätze für die Besucherinnen und Besucher.»

Bei Anlässen wie der Herbstmesse oder «Em Bebbi sy Jazz» sei der Mangel an Veloparkplätzen jeweils besonders ausgeprägt. Darum wollte er von der Regierung wissen, wie der Kanton mit der Situation umgeht und ob er Verbesserungsmöglichkeiten sieht.

In seiner Antwort erklärt der Regierungsrat, dass die Parkplatzsituation bereits heute jeweils im Vorfeld mit den Organisatoren besprochen werde. Auch habe es 2021 im Rahmen von «Em Bebbi sy Jazz» bereits erstmals Ersatz-Veloparkplätze am Petersgraben und gegenüber dem Kollegiengebäude der Universität gegeben.

Ersatz wird bisher kaum akzeptiert und genutzt

Das Fazit, das die Regierung zu diesem und weiteren Ersatz-Veloparkplätzen bei Veranstaltungen zieht, fällt ernüchternd aus:

«Grundsätzlich zeigt sich, dass Ersatz- oder Zusatz-Veloparkplätze bei Veranstaltungen oder Baustellen nur dann akzeptiert und genutzt werden, wenn sie in nächster Nähe des ursprünglichen Parkplatzes realisiert werden können.»

Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten in der Innenstadt sei das jedoch nicht immer realisierbar.

Am Angebot, das verbessert werden soll, wolle er dennoch auch bei zukünftigen Veranstaltungen festhalten, so der Regierungsrat, dieses aber für Veranstaltende nicht verpflichtend machen. Bei grossen Veranstaltungen und wo es Sinn mache, fordere die Polizei nämlich bereits heute ein Mobilitätskonzept ein.