Mobilität Neue E-Trottinetts für Basel: US-Firma ersetzt ihre Fahrzeuge Seit einiger Zeit sind die E-Trottinetts von Bird in Basel nicht mehr verfügbar. Jetzt ist klar, weshalb: Sie werden ersetzt.

So sehen die neuen E-Trottinetts aus, die ab Mittwoch in Basel im Einsatz stehen werden. zvg

Seit über einer Woche geht nichts mehr. Wer in Basel ein E-Trottinett des US-Anbieters Bird nutzen wollte, fand auf der App der Firma keines vor. In der ganzen Stadt war kein Fahrzeug mehr auffindbar. Eine Nachfrage bei der US-Firma ergab, dass Bird sämtliche in Basel aktiven E-Trottinetts mit neuen ersetzen wird. Als Antwort auf den temporären Ausfall sagt die Sprecherin einzig: «Es tut uns leid, wenn ihnen dadurch Unannehmlichkeiten entstanden sind.»

Im Gegenzug werden die neuen Fahrzeuge in den höchsten Tönen gelobt: «Das E-Trottinett wurde von einem eigenen Ingenieurteam entwickelt, um das sicherste, komfortabelste und intelligenteste Fahrerlebnis zu gewährleisten.» Das Batteriemanagementsystem der Fahrzeuge umfasse das gesamte Funktionsspektrum, das sonst nur in Batterien von Elektroautos genutzt werde.

Morgen Mittwoch werden die neuen Fahrzeuge laut der Sprecherin erstmals zur Verfügung stehen. Die E-Trottinetts von Bird sollen künftig mit einer neuen Parktechnologie ausgerüstet werden, die von Google betrieben wird. Es wäre zu hoffen, dass dadurch die Trottis nicht mehr überall wild abgestellt werden.