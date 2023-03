Mobilität Oberirdisch suchen, während unterirdisch Parkplätze leer stehen: Ein Basler Start-up will das Quartierparking-Problem lösen Parkplätze sind in Städten Mangelware. Dabei stehen oftmals private Parkplätze in Wohnhäusern oder Firmen leer. Das macht sich Parcandi zum Geschäftsmodell.

Immer wieder Anlass für Emotionen: Parkplätze in Basel. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Ob es zu wenige von ihnen gibt oder zu viele – Quartierparkplätze geben zu reden. Als der Kanton vor kurzem bekannt gab, dass er in der Wettsteinallee insgesamt 32 Parkplätze abbauen will, war die Empörung bei Teilen der Anwohnerschaft gross. Fünf Einsprachen gingen gegen den Abbau ein. Wegen des gescheiterten Quartierparkings unter dem Landhofareal sowie weniger Parkplätzen bei der Messe und beim Roche-Parking, das in wenigen Jahren zurückgebaut werden muss, würden Parkiergelegenheiten zunehmend zur Mangelware.

Das Thema neue Quartierparkings sah der Kanton bis vor kurzem vor allem als private Angelegenheit. Er wartete ab, bis Investoren auf ihn zukamen. Im November des vergangenen Jahres vollzog der Regierungsrat dann einen Paradigmenwechsel. Der Kanton will die Entwicklung aktiv mitgestalten und vorantreiben. In einem ersten Schritt erarbeitet das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) ein Konzept, das den Bedarf konkretisieren, Möglichkeiten aufzeigen und die zur Umsetzung notwendigen Ressourcen abschätzen soll. Die Ergebnisse sollen Ende Jahr vorliegen.

Den begrenzten Stadtraum anders nutzen

Auch Überlegungen zu virtuellen Quartierparkings und zu Mehrfachnutzungen bestehender Parkplätze werden Bestandteil des Konzepts sein. Ein solches Angebot bietet Parcandi, das als Pilotprojekt von Baloise 2020 in Basel gestartet wurde. Mittlerweile hat das Unternehmen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Idee ist einfach: Ungenutzte private Parkplätze in Wohn- oder Firmenarealen werden angeboten. Parkplatzsuchende sehen die freien Plätze online und können entweder bis zu zwei Stunden vorher reservieren oder spontan parkieren. Zugang verschaffen sich die Nutzenden mit der Auto- und Handynummer, bezahlt wird digital.

«Unsere Vision ist es, das Parkproblem weltweit zu lösen», schreibt Olga Pieritz von Parcandi. Mit ihrem Angebot will das Unternehmen den Suchverkehr verringern und Parkplätze vom öffentlichen in den privaten Raum verlagern, «um den kostbaren Platz in der Stadt anders zu gestalten».

Fachhochschule Nordwestschweiz begleitet das Projekt

In den beiden Basel machen aktuell 13 Liegenschaften beim Projekt mit, neben Baloise auch Immobilien Basel-Stadt oder Wincasa. 153 Parkplätze stehen zur Verfügung, seit dem Start vor drei Jahren verzeichnet Parcandi 13’678 Buchungen in Basel. Waren es 2021 noch 3635 Buchungen pro Jahr, waren es 2022 bereits 7684.

Für ihr Pilotprojekt «Quartierparking 2.0» gewann Parcandi die Ausschreibung 2022 der Koordinationsstelle für nachhaltige Mobilität (KOMO) von Energie Schweiz. Anders als beim bisherigen Angebot für flexible Parkplatzsuchende richtet sich das «Quartierparking 2.0» an Dauernutzer. In einer Liegenschaft der Baloise in der Nähe des Picassoplatzes können Kunden verschiedene Mietmodelle wählen, etwa nur in der Nacht oder nur tagsüber. So kann der gleiche Parkplatz von mehreren Leuten genutzt werden.

Im Auftrag des Amts für Mobilität Basel-Stadt evaluiert eine Begleitgruppe der Fachhochschule Nordwestschweiz die Auswirkungen des Projekts auf den Verkehr von Parkplatzsuchenden im Quartier. Das BVD erhofft sich etwa Erkenntnisse, ob eine bessere Auslastung der Privatparkplätze zu weniger oder mehr Verkehr im Strassenraum führt. Die Ergebnisse sollen im Frühling 2024 vorliegen.