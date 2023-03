Modeschau «Italianità» trifft das Gundeli: Raphael Blechschmidt zeigt seine Vorstellung des italienischen Lebensgefühls Olivenbäume und ein dunkelhaariger Gigolo. Der Basler Designer Raphael Blechschmidt präsentiert an seiner Show zur neuen Frühling/Sommerkollektion eine geballte Ladung an Italienmotiven.

Raphael Blechschmidt (rechts) an der diesjährigen Modeschau seiner neuen Kollektion. Bild: Kenneth Nars

Die Show beginnt mit einem Schock für die langjährigen Kundinnen von Raphael Blechschmidt. Sein Lebenspartner Peter Potoczky, der ebenfalls schon viele Jahre an der Seite des Basler Modedesigners steht, deutet in der Eröffnungsrede mit den Worten «Raphael hat sich neu verliebt» ihre Trennung an. Eine Zuschauerin im karierten Tweed-Bolero dreht ihren Kopf, die Augen ungläubig, zur Sitznachbarin. Auch sie trägt Tweed.

Die Erleichterung im Saal ist spürbar, als Potoczky auflöst: «in Como». Es ist die Grenzstadt zur Schweiz, die Blechschmidt zu seiner diesjährigen Frühjahr/Sommerkollektion inspiriert hat und die er am Mittwoch bei Möbel Rösch im Gundeli zeigt.

Eine geballte Ladung «Italianità»

Italianità heisst das Motto. Und damit wird nicht gegeizt. Vor dem Bild eines Treppenaufgangs einer Villa am Comersee stehen zwei Olivenbäume, weiter hinten zwei Orangenbäume. Im Eröffnungssong raunt eine tiefe Männerstimme Wörter und Namen italienischer Ikonen: «Amore», «Gina Lollobrigida», «Sophia Loren».

Modeschau von Raphael Blechschmidt, Frühling/Sommerkollektion. Kenneth Nars

Und auch im Katalog wird das Motiv Italien aufgegriffen: Ein Fiat 500, ein Espresso, ein kleiner Bub, der Spaghetti isst, eine Vespa und eine «mano a tulipano», die typische italienische Geste, bei der alle Finger wie Tulpenblätter zusammengeführt werden, zieren die ersten beiden Seiten. «Und was verbinden Sie mit Italien?», fragt Blechschmidt.

Como als Inspiration spiegelt sich deutlich in den Kleidern. Ein gestreiftes Reissverschluss-Jäckchen trägt die Farbe einer türkisfarbenen Fassade des «Duomo di Como», der wellenförmige Boden am See findet sich in den Schnittlinien eines lavendelfarbenen Jäckchens wieder, und eine Seidenkollektion in den Farben eines «Latte macchiato» wurde vor dem «Tempio Voltiano» inszeniert.

«Die Stadt hat mich sofort inspiriert und meine Fantasien geweckt, welche sich im Laufe der letzen Wochen immer weiterentwickelten», sagt der Designer.

Davide schaut den Frauen neckisch nach

Neben den vier Models stand dieses Mal auch ein Mann auf dem Laufsteg. «Eigentlich wollten wir einen kleinen Italiener, jetzt ist es halt ein grosser Schweizer», sagte Potoczky, der den dunkelhaarigen Mann anlässlich der Italianità kurzerhand auf Davide taufte. Davides Aufgabe bestand darin, den «Mannequins» die Jacken abzunehmen und ihnen mit auf der Nase sitzenden Sonnenblicken lüstern hinterherzuschauen. Ganz so, wie es Italiener eben tun.

Nach elf Szenen, ein wenig Eros Ramazzotti und italienischer Oper präsentiert Blechschmidt den Höhepunkt seiner Kollektion, ein knöchellanges Abendkleid aus einem Paillettennetz. «Chaneloise», nennt es der Designer, der jeden Look persönlich kommentiert und die Show mit einem «Bacio» für seinen Liebsten beendet.