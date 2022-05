Morgenstund Basler Parlament will keinen späteren Schulstart Der Schulbeginn um 8 Uhr soll nicht nach hinten geschoben werden. Obwohl die Regierung einen entsprechenden Vorstoss der SP annehmen wollte, lehnte der Grosse Rat die Idee ab.

Nicht immer sind die Schülerinnen und Schüler am Morgen so wach wie am 1. Schultag Nicole Nars-Zimmer

Eine halbe oder gar eine ganze Stunde später in die Schule: So sollten Kinder und Jugendliche besser in der Schule ankommen und in den Tag starten. Mit diesem Ansatz wollten zwei SP-Parlamentarierinnen die Situation für Schülerinnen und Schüler verbessern. Jugendliche würden vermehrt unter Schlafentzug leiden, so Franziska Roth (SP). Studien hätten gezeigt, dass dies zu einer Vielzahl von negativen Folgen führe wie emotionalen und kognitiven Schwierigkeiten und Verhaltensproblemen.

Der Vorstoss wurde von links bis rechts bestritten: «Wir haben Verständnis für die Motion», sagte Beatrice Messerli (Basta). Allerdings sei diese nicht der richtige Weg. Die Schulstunden müssten ja später nachgeholt werden und zwar auf Kosten der Freizeit. «Wenn wir den Tagesablauf einen Stunde später starten, wird alles nach hinten geschoben.» Weitere Probleme seien die angedachte Verdichtung des Stundenplans oder eine mögliche kürzere Mittagszeit.

Erziehungsdepartement war offen gegenüber Vorschlag

Harte Kritik kam von Raoul Furlano (LDP): «Die Motion ist unnötig und falsch.» Die zitierten Studien seien wissenschaftlich wertlos, so der Kinderarzt. Zudem wäre ein späterer Schulbeginn diskriminierend gegenüber denjenigen Jugendlichen, die eine Lehre machen. Und GLP-Grossrätin Sandra Bothe bezeichnete den einheitlichen Schulbeginn um 8 Uhr als «Meilenstein», der einen Beitrag zur Chancengleichheit und zur Verbesserung von Familie und Beruf leiste.

Das liessen die beiden SP-Parlamentarierinnen nicht auf sich sitzen. Alexandra Dill (SP) konterte, die Gegner würden grossenteils mit abwertenden Vorurteilen argumentieren und Kinder als «verwöhnte Weicheier, die zu viel Party machen und die ganze Zeit am Handy hängen» dargestellt. «Mit dieser Motion können wir eine konkrete Verbesserung des Alltags der Kinder und Jugendlichen schaffen.»

Hoffnung auf Pilotversuch

Viele Lehrpersonen würden ihr erzählen, dass die erste Schulstunde oft kaum produktiv genutzt werden könne», sagte SP-Grossrätin Franziska Roth. Sie hoffe, dass das Erziehungsdepartement, das den Vorstoss eigentlich entgegennehmen wollte, trotz des Nein des Grossen Rats Pilotversuche zulasse.

Tatsächlich lehnte das Parlament den Vorstoss deutlich ab. Grossratspräsidentin Jo Vergeat (Junges Grünes Bündnis) konnte sich anschliessend einen Kommentar nicht verkneifen und meinte: «Angesichts der vorgetragenen Argumente müssten wir die nächste Grossratssitzung ebenfalls um 8 und nicht um 9 Uhr ansetzen.»