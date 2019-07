Dass die älteste Moschee Basels trotz Umbauplänen auf dem Kasernenareal bleiben darf, ist bekannt. Nun ist klar, wie die Pläne des Kantons genau aussehen: Die Kasernen-Moschee erhält einen prominenten Platz am Rheinufer. Sie zieht in den nördlichen Anbau in einen der schönsten Teile des Gebäudes, mit grossen Fenstern auf den Rhein. Neu stehen der Moschee gemäss Ratschlag 250 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, das sind 100 mehr als bisher. Die Räumlichkeiten bieten einen direkten Blick auf die Kleinbasler Rheinpromenade.