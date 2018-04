Die Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK) des Grossen Rates ist besorgt über die aktuelle Situation betreffend der Frage der Sicherheit der jüdischen Gemeinden in Basel. Sie hat sich daher an ihrer Sitzung am Mittwoch von Baschi Dürr über den aktuellen Stand der Gespräche informieren lassen, wie es in einer Mitteilung heisst.