Motion Linke und GLP fordern flächendeckend Tempo 30 im Kanton Basel-Stadt Nur noch auf wenigen Verbindungsstrassen sollen 50 Stundenkilometer gefahren werden können. Diese Forderung dürfte eine Mehrheit im Parlament finden.

Flächendeckend Tempo 30 und mehr Platz für den ÖV: Die neuen Vorschläge werden zu diskutieren geben. Kenneth Nars

Im ganzen Siedlungsgebiet des Kantons soll künftig Tempo 30 gelten. Ausgenommen wären also nur wenige Verbindungsstrassen wie etwa die Brüglingerstrasse, die den Dreispitz mit dem St.Jakob verbindet oder die Äussere Baselstrasse nach Riehen.

Die Forderung nach flächendeckendem Tempo 30 wurde in den letzten Jahren immer wieder laut. Nun wird sie konkret. Eine Mehrheit aus der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission des Grossen Rats (UVEK) hat einen entsprechenden parlamentarischen Vorstoss eingereicht. Acht der 13 Mitglieder haben die Motion unterschrieben, konkret alle Vertreterinnen und Vertreter der SP, des Grün-Alternativen Bündnisses (GAB) und der Grünliberalen.

Die Motion ist das stärkste parlamentarische Mittel. Mit ihr kann das Basler Parlament von der Regierung verbindlich fordern, eine Massnahme zu treffen oder ein Gesetz zu erlassen. Sprich: Sogar wenn die Regierung anderer Meinung wäre, müsste sie die Motion ausführen. Allerdings dürften die Ideen auf Anklang stossen: Auch in der Regierung verfügen SP und GLP über eine Mehrheit.

«Nur halb so viele Unfälle bei Tempo 30»

Zahlreiche Pilotversuche hätten gezeigt, dass durchgehendes Tempo 30 grosse Vorteile habe, ein solches Konzept umsetzbar sei und im Alltag funktioniere, schreibt Verkehrsplaner Raphael Fuhrer (Grüne). Die Reduktion auf Tempo würde den Lärm im gleichen Umfang reduzieren, wie wenn die Verkehrsmenge halbiert würde. Noch immer würden im Kanton 40'000 Menschen an Orten leben, wo der gesetzliche Grenzwert überschritten wird. «Verkehrssicherheitsfachleute weisen darauf hin, dass die Hälfte aller Unfälle vermieden werden könnte, wenn man auch auf Hauptstrassen auf Tempo 30 setzte», sagt Fuhrer. Vor allem Fussgängerinnen und Fussgänger wären sicherer unterwegs. Dazu kommen weitere Vorteile wie ein konstanterer Verkehrsfluss und somit weniger Luftschadstoffe. Nicht zuletzt könnten auch die Fahrbahnen schmaler ausgestaltet werden. Gemäss Normen rund 70 cm breit im Vergleich zu Tempo 50. Dieser Platz stünde zum Beispiel für Bäume zur Verfügung, argumentiert Fuhrer.

Den einzigen Nachteil sehen die Tempo-30-Befürworter im Bereich ÖV. Wenn dieser nicht über ein eigenes Trassee verfügt, müsste sich der öffentliche Verkehr ebenfalls ans neue Tempolimit halten. «Ohne flankierende Massnahmen würde Tempo 30 zu einer Verlangsamung führen, was die Attraktivität des ÖV mindert und Mehrkosten zur Folge hat», schreibt Fuhrer. Dies könne aber kompensiert werden, indem der ÖV stärker priorisiert werde. Etwa bei Ampeln oder mit baulichen Massnahmen. Entsprechend wurde die Forderung zur Priorisierung und Beschleunigung des ÖV ebenfalls in die Motion gepackt.

«Unverhältnismässig und kontraproduktiv»

Klar ist: Die flächendeckende Temporeduktion wird für heftige Diskussionen sorgen. Das zeigt das Beispiel der Feldbergstrasse. Dort wehren sich die Autoverbände gegen das geplante Tempo 30. Die Massnahme sei völlig unverhältnismässig und kontraproduktiv. Tempo 30 mache in Wohnquartieren Sinn, aber nicht auf Hauptverkehrsachsen. Sonst würde der Verkehr nicht mehr kanalisiert, sondern verteile sich auf die Quartierstrassen. Und Probleme wie die Lärm- oder die Luftbelastung würden mit der laufenden Elektrifizierung des Verkehrs bald der Vergangenheit angehören.

Politisch haben die Autoverbände die bürgerlichen Parteien auf ihrer Seite. Keiner ihrer Vertreter in der UVEK hat die Motion mitunterschrieben: «Da werden viele Behauptungen aufgestellt, die ich nicht nachvollziehen kann», sagt LDP-Grossrätin Nicole Strahm. «Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, werde ich oft links und rechts von Elektrovelos und Trottinetts überholt. Wie so der Verkehr sicherer und flüssiger werden soll, ist mir unklar.» Sie vermutet, dass es den Befürwortern von Tempo 30 vor allem um das Feindbild Auto geht. «Die E-Mobilität löst die Probleme Lärm und Schadstoffausstoss. Nun zielt man halt auf das Tempo. Da habe ich Mühe.»