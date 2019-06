Er brauche das Auto, sagt Christian Mettmann. Er ist ein Allrounder. Der gelernte Feinmechaniker hat sich vor sechs Jahren selbstständig gemacht. Mettmann Reinigungen, sieben Mitarbeiter, Büro an der Flachsländerstrasse, Lager in Allschwil. «Wir machen aber noch viel mehr als Reinigungen», sagt der 58-Jährige. «Hausräumungen, Gartenunterhalt, Zügelservice, Transporte. Heute musst Du flexibel sein. Sonst hast Du keine Chance.»

Was halten Sie von Offroadern in der Stadt?

Die Transporte sind es, warum er den Dodge gekauft habe, sagt Mettmann. Einen 3,5-Tonnen-Anhänger habe er. Ebenso einen Tieflader, sechs Meter lang. «Mit dem haben wir schon alte Stretchlimousinen transportiert.» Mettmann hat auch drei weitere Firmenfahrzeuge, einen Citroën Jumpy und zwei kleinere Fords. «Aber den Jumpy kann ich doch nicht nehmen für die Anhänger. Sonst zieht der das Auto – und nicht umgekehrt.»

In der Schweiz werden die Autos immer voluminöser. Der VW Golf war in seiner ersten Version 1,61 Meter breit. Die neuen Modelle messen 1,78 Meter. Schon lange schwelt die Forderung, dass der Strassenraum vergrössert werden soll. Plus 10 bis 50 Zentimeter pro Fahrbahn, forderte vergangenes Jahr der Verband für Verkehrsfachleute Schweiz (VSS). Die Idee stiess auch bei Politikern im Stadtkanton auf offene Ohren. Dabei ist eine Verbreiterung gerade in Städten kaum möglich.

Basel ist grosszügig

Kommt hinzu, dass das Gesetz bei Trottoirs und Velostreifen Mindestbreiten vorschreibt. «Bei gleichbleibendem Platzangebot schränken diese geänderten Faktoren den verfügbaren Platz für den ruhenden Verkehr (Parkplätze) zwangsläufig erheblich ein», schreibt Nicole Ryf-Stocker, Mediensprecherin des Basler Bau- und Verkehrsdepartements. Bedeutet: Wenn alle mehr Platz brauchen, müssen Parkplätze weichen. Alleine zwischen 2015 und 2017 fielen in Basel-Stadt fast 500 Parkplätze weg.

Spass mache es ihm schon, den Dodge zu fahren, sagt Mettmann. «Er ist ein Kraftpaket.» Laut dem Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement fahren derzeit 22 Dodge Ram mit BS-Nummernschild herum, 19 der Reihe 1500. Die Halter haben Glück. Ihre Kästen auf vier Rädern passen gerade noch knapp in Basler Parkplätze. Die sind in Basel-Stadt breiter als an manch anderen Orten. «Ein durchschnittlicher Parkplatz auf Allmend ist in Basel 2 Meter breit – das sind 10 Zentimeter mehr, als von der Norm vorgeschrieben werden», schreibt Nicole Ryf-Stocker. Mettmanns Dodge ragt also etwas mehr als einen Zentimeter über den Rand. Eine Busse gibts deswegen keine.

Feindbild der Grünen

Auch bei der Länge ist Parkieren mit dem Dodge Ram Zentimeterarbeit. Basler Reihen-Parkplätze sind fünf Meter lang, wenn sie freistehen oder am Anfang oder Ende einer Parkplatzreihe platziert sind. Eingeschlossene Felder, solche innerhalb von Reihen, sind einen Meter länger. Der zusätzliche Platz ist fürs Manövrieren vorgesehen. Der Dodge misst etwas über 5,8 Meter. Da kommen meist nur einzelne oder Randparkplätze infrage. Mindestens die Schnauze oder das Heck ragt über die Linie hinaus. Das ist erlaubt.