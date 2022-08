Museen Nach heftigem Gewitter: Fondation Beyeler bleibt weiterhin geschlossen Nach einem heftigen Gewitter vor einer Woche mussten die Verantwortlichen das Haus kurzfristig schliessen. Wann es wieder losgeht, ist noch offen.

Nach wie vor geschlossen: das Museum Fondation Beyeler in Riehen. Foto: Nicole Nars-Zimmer

Wer die Fondation Beyeler besuchen will, trifft noch immer geschlossene Türen an. Ein Blick auf die Website zeigt, dass das Museum in Riehen nach wie vor nicht geöffnet ist. Nach einem heftigen Gewitter vor einer Woche mussten die Verantwortlichen das Haus kurzfristig schliessen.

Nach dem Gewitter vergangene Woche bedürfe es weiterer Abklärungen von Expertinnen und Experten am Gebäude, sagt Sprecherin Dorothee Dines. Daher bleibe das Museum vorübergehend geschlossen. Dies könne einige Tage in Anspruch nehmen. Sobald absehbar sei, wann die Fondation Beyeler wieder öffne, werde das Museum informieren.

Ein Hinweis auf eine baldige Öffnung geben die Kunsttage Basel. Am 4. September sollen im Rahmen dieser Veranstaltung Werke des schottischen Künstlers Douglas Gordon in der Fondation gezeigt werden. Bisher sei nicht geplant, diesen Anlass zu verschieben, sagt Dines. Es scheint, dass die Fondation damit rechnet, bis dahin wieder öffnen zu können.