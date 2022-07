Volksinitiative Ein Bürgerkomitee will das Basler Musical Theater retten Das Initiativkomitee für den Erhalt des Basler Musical-Hauses stellt sich vor – mit dabei: Tino «Rheingasse» Krattiger und «Das Phantom der Oper». Der Umbau in ein Hallenbad soll damit verhindert werden.

Die Unterschriftensammlung für den Erhalt des Musical Theaters läuft ab kommender Woche. Kenneth Nars

Die kantonale Volksinitiative zum Erhalt des Musical Theater Basel startet offiziell am Samstag mit der Publikation im Kantonsblatt. Innerhalb von 18 Monaten müssen die Initiantinnen und Initianten 3000 Unterschriften von in Basel-Stadt Stimmberechtigten aufbringen, damit es zur Volksabstimmung kommen kann.

Das selbst gesteckte Ziel ist es, Ende Januar 2023 die Unterschriftsbögen voll zu haben. Mit der Initiative soll das Basler Kulturfördergesetz um einen Absatz ergänzt werden. Darin heisst es: «Der Kanton stellt das Gebäude an der Feldbergstrasse 151 als Theater- und Konzerthaus zur Verfügung.»

Die konkrete Zukunft des Musical Theaters bleibt offen

Der Passus steht etwas quer im Gesetz, das sehr allgemein gehalten ist und sonst keine Kulturinstitutionen namentlich nennt. Er ist jedoch auch so offen formuliert, dass nichts über die Betreibenden und genauso wenig über die künftige Finanzierung des Musical Theaters ausgesagt wird.

Initiant des Volksbegehrens ist der Musiker, Veranstalter und Pensionär Toni Kleimann. Er lebt zwar erst seit fünf Jahren in Basel, ist politisch jedoch erfahren. Im Kanton Zug war er für die Alternativen der «Frischen Brise Steinhausen» Mitglied im Kantonsrat und stellte sich 2002 auch zur Wahl in den Regierungsrat.

Initiant Toni Kleimann: Im Kanton Zug war er im Parlament. zvg

Mit einem Plakat hatte er nach einer Vorstellung im Musical Theater um Sympathisantinnen und Sympathisanten geworben, die mit ihm den politischen Kampf austragen, damit das Basler Kulturhaus nicht in ein Badehaus umgewandelt wird. Zusammengekommen ist ein buntes Bürgerkomitee mit 16 Leuten, die bisher kaum an die Öffentlichkeit getreten sind. Die prominente Ausnahme: Floss-Veranstalter Tino Krattiger.

Parallel: Volksinitiative und parlamentarische Vorstösse

Unter den Mitstreitern finden sich aber auch Theater- und Musicaldarsteller: Lucca Kleimann, der Sohn des Initianten, Roland Herrmann, eine tragende Säule im Fauteuil-Ensemble, oder Niklaus Rüegg, der in Basel zeitweise die Titelpartie in Lloyd Webbers «The Phantom Of The Opera» gesungen hat.

Parallel zur Volksinitiative sind auch parlamentarische Vorstösse im Zusammenhang mit dem Musical Theater hängig. Doch Kleimann würde ein Plebiszit begrüssen; schliesslich waren auch die zwei Initiativen, die er in Zug mitlanciert hatte, von Erfolg gekrönt.