Musik Männerstimmen Basel sahnen am Internationalen Chorfestival in Griechenland ab Der Männerchor wurde vor 15 Jahren von ehemaligen Mitgliedern der Knabenkantorei Basel gegründet. Am diesjährigen 40. Internationalen Chorfestival in Preveza, Griechenland, gewinnt er mehrere Preise.

Gleich mehrere Preise und die höchste Punktzahl aller Teilnehmenden sahnten die Männerstimmen Basel in Preveza ab. Zvg

Am 40. Internationalen Chorfestival in Preveza, Griechenland, sahnten die Männerstimmen Basel richtig ab. Sie erreichten mit 94,25 von 100 Punkten die höchste Punktzahl aller teilnehmenden Chöre und gewannen in mehreren Kategorien Preise: Die Goldmedaillen in der Kategorie mit freiem Programm und Ensemble sowie den Spezialpreis für die beste Interpretation zeitgenössischer Musik.

Der Männerchor wurde 2008 von ehemaligen Sängern der Knabenkantorei Basel gegründet. Seither wurde er mehrfach an nationalen und internationalen Chorfestivals ausgezeichnet und hatte auch Auftritte im Schweizer Radio. Die Basler Männerstimmen zählen zurzeit 20 Männer im Alter von 18 bis 40 Jahren.