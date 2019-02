Die Tat ereignete sich kurz nach 4.30 Uhr, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt mitteilte. Bei der Verfolgung des Wohnungsinhabers kam es im Treppenhaus zu einem Gerangel, ehe der Unbekannte in Richtung Stänzlerstrasse davon rannte. Drei weitere Männer, welche sich dort aufhielten, versuchten den Wohnungsinhaber an der Verfolgung zu hindern, was ihnen aber nicht gelang.

Später nahm die Polizei einen Tatverdächtigen beim Klosterberg fest. Ein weiterer Mann, welcher sich beim Theater in einer Nische versteckt hatte, wurde dort von einer anderen Patrouille entdeckt. Er rannte davon und sprang über eine Brüstung, wobei er sich an einem Bein verletzte. Die Polizei wies ihn in die Notfallstation ein.

Bei diesen mutmasslichen Tätern handelt es sich gemäss Mitteilung um zwei Algerier im Alter von 19 und 21 Jahren. Über weitere Tatverdächtige bittet die Polizei um Hinweise.

Die aktuellen Polizeibilder: