Muttenz Kommt er, oder kommt er nicht: Das Waldhaus wartet auf seinen Steg Seit Jahren fehlt ein Gleisübergang am Baselbieter Rheinufer. Die anstehende Wiedereröffnung des Restaurants Waldhaus bringt die Hoffnung zurück. Die Gemeinde Muttenz will sich finanziell beteiligen.

An dieser Stelle konnte man früher die Gleise überqueren. Bild: Kenneth Nars

Bei der Schiffsstation Waldhaus in Muttenz kommen Besucherinnen und Besucher schon lange nicht mehr über die Bahngleise. Im Jahr 2016 wurde der Steg, der eine Überquerung ermöglichte, aus Sicherheitsgründen abgebaut. Das Alter machte dem Bau aus Holz und Metall zu schaffen. Ein Neubau wurde damals abgelehnt. Mit der Rückkehr des Restaurants und Hotels Waldhaus gewinnt die Frage wieder an Relevanz.

Am 5. Februar startet das Waldhaus in Birsfelden mit einem Tag der offenen Türen in einen neuen Abschnitt. Die Basler Wyniger Gruppe pachtet das Lokal. Der ehemalige SRF-3-Moderator und Reggae-Fachmann Lukie Wyniger, Bruder des Geschäftsführers Raphael Wyniger, steigt mit dem Waldhaus in die Gastronomie ein.

Ein solches Ausflugsziel muss einfach erreichbar sein. Wer mit dem Schiff über den Rhein fährt, kann direkt bei der Station Waldhaus aussteigen. Dort ist ein direkter Zugang zum Restaurant aber nicht mehr möglich. Die Bahngleise verhindern ein Weiterkommen. Besucherinnen und Besucher müssen dem Rhein entlang bis zum Restaurant Auhafen gehen, dort die Gleise überqueren und anschliessend auf der anderen Seite dieselbe Strecke wieder zurücklegen.

Ideelle Unterstützung ist sicher

«Ein neuer Steg als Verbindung ist nicht ausgeschlossen», sagt Simon Oberbeck, Mediensprecher der Schweizer Rheinhäfen, denen der Übergang gehört. Derzeit sei jedoch kein konkretes Projekt in Planung. Im Rahmen der Weiterentwicklung des Birsfeldener Hafens werde ein Konzept für die Wegeführungen ausgearbeitet. Die Verbindung in den Hardwald sei in diesem Vorhaben integriert. «Die Zukunft ist offen», ergänzt Oberbeck.

Ein Interesse an einem neuen Steg besteht von verschiedenen Seiten. «Ein neuer Steg wäre sehr wünschenswert», sagt Alexandra Hänggi, Mediensprecherin der Bürgergemeinde Basel, die Eigentümerin des Ausflugslokals ist.

Auch die Gemeinde Muttenz begrüsst die Vorstellung einer neuen Möglichkeit zur Überquerung der Gleise. «Falls ein entsprechendes Projekt vorliegt, ist nicht auszuschliessen, dass die Gemeinde einen finanziellen Beitrag beisteuert», schreibt die Gemeindeverwaltung auf Anfrage. In jedem Fall würde die Gemeinde ein solches Projekt ideell unterstützen.

Barrierefreiheit war zu teuer

Die Gemeinde Muttenz war bereits vor Jahren, als ein Neubau des Stegs thematisiert wurde, bereit, sich am Projekt finanziell zu beteiligen. Zu hohe Kosten verhinderten damals eine Umsetzung. Die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes hätten zu einem zu grossen Aufwand geführt. Mehrere 100'000 Franken hätten investiert werden müssen.

An dieser Ausgangslage habe sich bis heute nichts geändert, sagt Hänggi von der Bürgergemeinde Basel. Freundinnen und Freunde der Schifffahrt dürfen weiter hoffen, dass das Waldhaus in absehbarer Zukunft mit dem Schiff gut erreichbar ist.