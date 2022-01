Muttenz St.-Jakobs-Strasse: Von der Automeile zur hippen Wohnstrasse? Muttenz nimmt die Entwicklung der St.-Jakobs-Strasse in Angriff. Heute dominieren dort Autohäuser, Garagen und Tankstellen. Bevor neue Bauprojekte wie Wohnbauten geplant und genehmigt werden, soll ein Leitbild für die ganze Strasse erarbeitet werden.

Für die St.-Jakobs-Strasse soll zwischen der Rennbahnkreuzung und der Apfhalterstrasse ein Leitbild für die Entwicklung erstellt werden. Kenneth Nars

Sie ist neben der Autobahn A2 die wichtigste Ost-West-Verbindung auf der Strasse in Richtung Stadt. Passiert auf der Autobahn ein Unfall, ist dies sofort auch auf der St.-Jakobs-Strasse zu spüren. Architektonisch und wirtschaftlich wird sie seit vielen Jahren dominiert von Autohäusern, Garagen und Tankstellen. Veränderungen gibt es im Kleinen immer wieder, aber das Gesamtbild der Automeile bleibt.

Das könnte sich nun ändern: Auf Anfrage der Eigentümerschaft der Parzelle des Autohauses Wederich-Donà und Immobilien Basel-Stadt, welche die ehemalige «Sandoz-Überbauung» zwischen Gartenstrasse und St.-Jakobs-Strasse im Auftrag der Pensionskasse Basel-Stadt als Besitzerin bewirtschaftet, nimmt die Gemeinde die künftige Entwicklung des Strassenabschnitts zwischen Rennbahnkreuzung und Apfhalterstrasse in Angriff. Beide Grundeigentümer dieser beiden grossflächigen Areale äusserten gegenüber der Gemeinde Entwicklungswünsche.

Leitbild über den ganzen Strassenabschnitt

Bevor wieder einzelne Bauprojekte geplant und genehmigt werden, wie es Muttenz an der Rennbahnkreuzung und bei der Tramhaltestelle «Zum Park» mit Wohnbauten kürzlich tat, will der Gemeinderat mittels Studie ein Leitbild für die ganze Strasse erarbeiten, erklärt der für Hochbau zuständige Gemeinderat Thomi Jourdan (EVP).

«Wir haben uns als Gemeinderat unabhängig der beiden Grundeigentümer vorgenommen, uns der Zukunft der St.-Jakobs-Strasse anzunehmen. Wir möchten ein Gesamtkonzept und keine Entwicklung Stück für Stück.»

In den nun lancierten Studienauftrag sollen unter anderem städtebauliche und verkehrstechnische Fragen miteinfliessen. Die Flughöhe dieser Planung sei sehr hoch, betont Jourdan. «Wir sind noch weit weg von der einzelnen Objektentwicklung. Am Ende dieser Planungen könnten Quartierpläne für die beiden Areale oder auch die Grundlage für eine Anpassung des Zonenplans stehen.»

Ohne Gesamtsicht könnte ein «Strassenschlucht» drohen

Die grösste Herausforderung in der Entwicklung von der Automeile zur überspitzt formuliert hippen Wohnstrasse ist die St.-Jakobs-Strasse selber. Sie ist bezüglich Verkehrsaufkommen gemäss Thomi Jourdan noch nicht am Limit angekommen, doch das Lärmaufkommen ist schon heute immens und die Lärmschutzvorschriften bezüglich Wohnen werden immer strenger, wie ein Bundesgerichtsurteil erst kürzlich klarmachte. Am einfachsten wären daher hohe Baukörper mit geschäftlicher Nutzung in den unteren Stockwerken zur Strasse hin und dahinter kleinere Bauten an ruhigerer Lage. Machen dies aber alle Arealbesitzer so, würde die St.-Jakobs-Strasse zur «Strassenschlucht», wie es Gemeinderat Thomi Jourdan formuliert. Mit der Gesamtsicht soll so etwas frühzeitig verhindert werden.

Jourdan ist sich bewusst, dass der Perimeter über die Rennbahnkreuzung und die Apfhalterstrasse hinaus hätte gezogen werden können, da weitere ältere Garagen und Tankstellen Optionen für anderweitige Nutzungen bieten könnten. Doch vorerst will sich der Gemeinderat auf den rund 650 Meter langen Abschnitt inklusive gewisser Teile der Tramstrasse parallel dazu beschränken.

Weniger Platz für Autos nötig

Die Überbauung der Pensionskasse Basel-Stadt mit 70 Wohnungen ist mittlerweile 50 Jahre alt und sanierungsbedürftig. Ob neben den Sanierungen auch bauliche Erweiterungen geplant sind, will Barbara Neidhart nicht sagen. Es bestünden noch keine konkreten Pläne, sagt die Mediensprecherin von Immobilien Basel-Stadt. Mit der Ende 2021 ausgelösten Studie gehe es darum, eine koordinierte Entwicklung zu gewährleisten. Das Autohaus Wederich-Donà braucht künftig für Fahrzeuge weniger Platz, was Optionen für andere Nutzungen bietet.