Am Samstag kommt es zum Klassiker FCB gegen FCZ. Dabei interessiert im Vorfeld weniger das Sportliche, seit die Basler Kantonspolizei entschieden hat, die Partie als Hochrisikospiel einzustufen. Denn das bedeutet, dass der Ausschank von Alkohol in und vor dem Stadion verboten ist. Nun hat die Muttenzerkurve reagiert. Auf der Homepage muttenzerkurve.ch schreiben die FCB-Fans, was sie vom Alkoholverbot halten. Sie bezeichnen das Ganze nämlich als «Schnapsidee» und setzen zur Gegenprovokation an.