Das Abstreiten war sinnlos: Das Basler Strafgericht verurteilte heute einen 30-jährigen Schweizer wegen versuchten Raubes zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren. Der Mann soll im März 2018 die treibende Kraft dabei gewesen sein, als drei Männer einen Interdiscount-Verkäufer in dessen Privatwohnung dazu zwangen, Details über die Alarmanlage im Märthof preiszugeben. Der nächtliche Raubzug selber ging dann allerdings schief, weil die Alarmanlage dennoch losging. Zwei der Täter wurden bis heute nicht identifiziert, vieles an der Geschichte blieb auch in der Gerichtsverhandlung diese Woche ungeklärt.

Beim 24-jährigen Mitangeklagten mit brasilianischem Pass sah das Gericht die Teilnahme als nicht erwiesen an, deshalb gab es einen Freispruch. Insbesondere konnte ihn das Opfer nicht zweifelsfrei identifizieren. Allerdings gab es für beide Männer einen Schuldspruch bei einem weiteren Raubversuch: Beim Überfall auf die Coop-Tankstelle in der Brüglingerstrasse im April 2018 soll der 24-Jährige den Verkäufer mit einer Waffe bedroht haben, der 30-Jährige wiederum hatte die Sache geplant und auch den Fluchtwagen aus SBB-Beständen organisiert.