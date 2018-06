1966 war in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Jahr. John Lennon verkündete, die Beatles seien populärer als Jesus, England wurde dank dem Wembley-Tor erst- und bisher letztmals Fussballweltmeister und die Mustermesse Basel, kurz Muba, verzeichnete mehr als eine Million Besucher. Tempi passati: Lennon ist tot, die Three Lions waren in den letzten Jahrzehnten vor allem eine Leidensgeschichte und die Muba zählte diesen Frühling noch gerade mal 123 746 Eintritte.

Und dies obwohl die Verantwortlichen dieses Jahr mit einem Neustart versucht haben, neue Zielgruppen anzusprechen: Das Konzept wurde weiterentwickelt. Man versuchte, neue Trends aufzunehmen. Weg von nebeneinander aufgereihten Ständen, die Küchengeräte, Dampfreiniger und Suppengewürze anbieten. Stattdessen bot man eine verdichtete Version der Basler Innenstadt mit Cargovelos, Elektrogitarren und Yoga-Kursen.