«Pferde haben an der Fasnacht nichts verloren!» Dies ist und bleibt die Überzeugung von Nadja Wüthrich, Präsidentin des Tierschutzbundes Basel Regional. Trotzdem kämpft sie nicht mehr aktiv gegen Chaisen, also Pferdekutschen, an der Fasnacht. «Man hat kaum eine Chance, an die Leute mit Chaisen aus der Oberschicht heranzukommen.» Die Forderung ihres Verbandes nach einem Verbot von Pferden an der Fasnacht sei im Februar 2016 rasch verhallt. «Geändert hat sich seither nichts», sagt Wüthrich. Noch nicht.

Denn hinter den Kulissen hat sich etwas getan, wie einem Schreiben des Veterinäramtes und des Fasnachts-Comités an Chaisen, Cliquen, Kutscher und Vorreiter zu entnehmen ist. Sie alle werden eingeladen, an einem Informationsabend im Januar teilzunehmen, um zu erfahren, wie «die Anliegen des Tierschutzes künftig sichtbar berücksichtigt und überwacht» werden sollen. Gleichzeitig wird ihnen zugesichert, dass sie nicht auf ihre Pferde verzichten müssen: «In sehr konstruktiven Gesprächen wurden Massnahmen festgelegt, die sicherstellen sollen, dass die traditionelle Teilnahme der Chaisen und Vorreitern an der Fasnacht weiterhin gepflegt werden kann», steht im Brief.