Am 30.10.2017 erstattete eine Frau Anzeige, weil sie von einem Unbekannten in ein Gebüsch gezerrt und unsittlich berührt worden sei. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben nun, dass die Tat gar nie stattgefunden hat. Dies teilte die Basler Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.