Die Schliessung des Spitals könne «nicht in wenigen Tagen» erfolgen, sagt Hans-Peter Schlaudt, der Geschäftsführer der Spitäler Hochrhein GmbH. Ziel sei, «alle im Spital Bad Säckingen aufgenommenen Patienten am Ende der Behandlung aus Bad Säckingen zu entlassen». Deswegen müsse bereits vor dem 31. Dezember entsprechend geplant werden.

Am 1. Januar sollen im Spital Waldshut 303 stationäre Betten zur Verfügung stehen – rund 50 mehr als bisher. Ausserdem will man über eine Verkürzung der Verweildauer eine Erhöhung der Kapazität schaffen.

Aufnahmestopps ab Sonntag

In Bad Säckingen fallen dagegen etwa 18 Betten in der Geriatrie und 50 in der Inneren Abteilung weg. Deswegen werde die geriatrische Abteilung bereits ab dem 10. Dezember keine Patienten mehr aufnehmen. Die Geriatrie in Waldshut soll dann ab dem 2. Januar zur Verfügung stehen. Neue Patienten wird die Spitäler Hochrhein GmbH in der Zwischenzeit in diesem Bereich keine mehr aufnehmen. Dies sei aber kein Problem, da es sich in der Geriatrie im Regelfall um planbare Aufenthalte und nicht um Notfälle handle, so Schlaudt. Patienten, die dennoch kämen, würden in der Übergangszeit in der Inneren Abteilung behandelt.

Intensivpatienten werden zudem ab dem 15. Dezember nicht mehr in Bad Säckingen aufgenommen, sondern müssen ab diesem Zeitpunkt ins Spital nach Waldshut. Internistische Patienten werden ab dem 20. Dezember nicht mehr aufgenommen. Patienten, die über den 31. Dezember hinaus in stationärer Behandlung bleiben müssen, sollen zwischen 26. und 29. Dezember nach Waldshut verlegt werden. «Im besten Fall schaffen wir es, dass wir gar niemanden verlegen müssen», hofft Hans-Peter Schlaudt.

Arztpraxen bleiben vorerst

Da der 29. Dezember ein Freitag ist, wird das auch der Tag sein, an dem de facto am Spital Bad Säckingen die Lichter ausgehen werden. Erhalten werden sollen aber über diesen Zeitpunkt hinaus die ambulanten Angebote am Spital. Den Arztpraxen im Spital habe man zunächst einmal zugesichert, dass sie bis Ende 2018 im Gebäude bleiben können. Auch das Notarztzimmer und der Heli-Landeplatz sollen erhalten bleiben. In diesen Punkten habe man das Angebot zunächst bis zum 31. März garantiert.

In der Endphase befinden sich laut Schlaudt zudem auch die Sozialplanverhandlungen. Das Ergebnis wird am 12. Dezember kommuniziert. Es sehe so aus, als ob es keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird. (FHE)