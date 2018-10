Basler SVP-Politiker haben die Nase voll. 2012 habe der Studierendenrat eine fleischlose Mensa durchsetzen wollen. Dann sei das Caffé Bologna mit einem Defizit von 360 000 Franken in den Sand gesetzt worden, werfen sie der Studentischen Körperschaft Skuba vor. Und nun will eine Skuba-Mehrheit, dass an der Uni Basel keine Gratisexemplare der SVP-nahen Zeitschrift «Weltwoche» mehr aufgelegt werden. Die Befürworter wollen verhindern, dass «islamophobe, rassistische und rechtspopulistische» Inhalte verbreitet werden.