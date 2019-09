Zwei Jahre. So lange dauert es, bis das nach dem Grossbrand einsturzgefährdete Gebäude an der Rheingasse 17 wieder aufgebaut und bewohnbar ist. So lange wird es auch dauern, bis die im Erdgeschoss einquartierte Bar Grenzwert wieder einziehen kann. Betreiberin Cécile Grieder gab schon kurz nach dem Brand bekannt, dass sie so schnell als möglich mit der Bar provisorisch an einem anderen Ort unterkommen und, sobald der «Schwarze Bären» wieder bezugsbereit sei, in die Rheingasse zurückkehren möchte.

Nun ist Grieder, nur drei Wochen nach dem Brand, fündig geworden: Für rund zwei Jahre wird das «Grenzwert» an der Ochsengasse 14 eine Bleibe haben. Diese Bar befindet sich schräg gegenüber ihres Restaurants Roter Bären. Cécile Grieder sagt auf Anfrage der bz, das die Eröffnung «spätestens» am 1. November 2019 stattfindet. «Das würde wunderbar passen, weil das ‹Grenzwert› an diesem Tag seinen 24. Geburtstag feiert.»