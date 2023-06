Nach Corona Immer mehr Velos auf Basels Strassen: 2022 schlägt das Vorjahr um 10 Prozent Die Pandemie wirkt im Verkehr immer noch nach. In Tram, Bus und Bahn sind noch nicht gleich viele Menschen wie noch vor Corona unterwegs. Laut aktuellen Erhebungen des Kantons Basel-Stadt hat sich im Stadtverkehr einiges auf das Zweirad verlagert.

Eine Velofahrerin und ein Velofahrer vor dem Basler Rathaus. Es werden immer mehr. Archivbild: Kenneth Nars

Zahlreiche Verkehrszählstellen messen in der Stadt Basel, wer wo mit welchem Verkehrsmittel oder zu Fuss unterwegs ist. In Trams und Bussen zählen die Basler Verkehrsbetriebe (BVB), die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), die Baselland Transport AG (BLT) und Co. ihre Mitfahrenden.

Basierend auf diesen Messungen vermeldet der Kanton Basel-Stadt, dass die Zahl der Velofahrenden zwischen 2021 und 2022 wiederum um zehn Prozent zugenommen hat. Wiederum, weil bereits während der Coronapandemie viele auf das Velo als Transportmittel ausgewichen waren, um die geschlossenen Räume von Trams und Bussen zu meiden. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich gemäss der Mitteilung des Kantons die E-Bikes. Fast jedes zweite neu erworbene Velo sei elektrisch betrieben.

So waren Baslerinnen und Basler 2022 unterwegs:

Bild: Kanton Basel-Stadt

Die wachsende Zahl Velos auf Basels Strassen ruft den Verein Pro Velo auf den Plan. Der Verein zeigt sich erfreut über die Entwicklung, allerdings rügt er den Kanton, in Sachen Massnahmen hinterherzuhinken. Für die Sicherheit der Velofahrenden sei nicht genug getan worden. Pro Velo fordert folglich «eine gut dotierte und motivierte Velofachstelle».

Einfache Massnahmen, «wie signalisations- und markierungstechnische Verbesserungen, durchgehende Velorouten und mehr Abstellplätze» seien dringend notwendig. Diese Massnahmen entsprächen «den nun schon angejährten Inhalten des Velorichtplans», schreibt Pro Velo. Widme man mehr Aufmerksamkeit auf die Veloinfrastruktur, könnten noch mehr Menschen überzeugt werden, aufs Velo umzusteigen und die Strassen vom Motorfahrzeugverkehr entlastet.

Weniger Autos in der Stadt

Auf tieferem Niveau als noch vor Corona bleibt der Autoverkehr innerhalb der Stadt. Konkret sind acht Prozent weniger auf Basels Strassen unterwegs als noch 2019. Auf den Autobahnen hat sich die Situation hingegen wieder auf dem vorpandemischen Level eingependelt. Der ÖV wurde 2022 zwar wieder deutlich mehr genutzt – rund 16 Prozent Zunahme – als noch 2021, verzeichnet aber immer noch rund 19 Prozent weniger Passagierinnen und Passagiere als 2019 vor Ausbruch des Virus. Das teilweise damit begründet, dass sich das Homeoffice immer noch grosser Akzeptanz und Beliebtheit erfreut.