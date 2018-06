1923

Ein Grossbrand zerstört innerhalb einer Stunde vier der fünf provisorischen Holzhallen am heutigen Standort. Bereits drei Jahre später wird die erste definitive Messehalle auf dem heutigen Messegelände eröffnet.

1939

Wenige Monate vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ist die Muba auf 1135 Aussteller angewachsen. Ausgestellt werden ausschliesslich Schweizer Produkte: Uhren, Maschinen, Büromöbel, Geschirr. Einer der Topseller an der Messe: Die Armbrust. In den folgenden Jahren ist General Henri Guisan ein Dauergast an der Messe. In den Kriegsjahren ist die Kauflust in der Bevölkerung allerdings nicht besonders ausgeprägt.

1954

Die Rundhofhalle des bekanntes Schweizer Architekten Hans Hofmann wird eingeweiht. Die übergrosse Uhr beim Eingang wird zum Erkennungsmerkmal und Treffpunkt der Muba.