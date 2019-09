Die Suizidrate in der Schweiz ist hoch. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO aus dem Jahr 2016 nehmen sich jährlich 17,2 von 100'000 Personen das Leben. Im Europäischen Aktionsplan für psychische Gesundheit fasst die WHO ihre Erkenntnisse so zusammen: «Die Suizidraten in der Europäischen Region sind im Vergleich zum Rest der Welt sehr hoch. Durchschnittlich liegt die Suizidrate bei 13,9 pro 100'000 Einwohner im Jahr.» Keine Ausnahme bildet die Region Basel, auch hier nehmen sich jährlich mehrere Menschen das Leben.

Doch ein Suizid hat viel weitreichendere Folgen als der Tod eines einzelnen Menschen. Er stösst die Hinterbliebenen in eine tiefe Krise – eine Krise, in der sie weitgehend allein sind. Erst langsam beginnt sich ein Bewusstsein und ein Umgang damit zu bilden, auch dank einer Basler Initiative, die für eine stärker sensibilisierte Hinterbliebenenhilfe kämpft. Das Projekt «Suizid – wie weiter?» hat sich 2018 gegründet, und richtet sich von Betroffenen an Betroffene.

Über 10'000 Broschüren und grosses Interesse

Der Name des Programms erinnert nicht von ungefähr an den gleichlautenden Titel des 2014 erschienenen Buchs des Basler Kriminalkommissärs Peter Gill, Experte für sogenannte Todesfalleröffnungen und Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft. Gill war es auch, der die Verantwortlichen ermutigte, ihr Projekt weiter in die Öffentlichkeit zu tragen.

Eine der treibenden Kräfte ist die Baselbieter Psychotherapeutin Beatrice Tenger. Sie ist selbst Hinterbliebene eines Suizids: Ihre Mutter nahm sich das Leben. Auch heute noch arbeitet sie den Vorfall auf, unter anderem als Mitglied einer Selbsthilfegruppe, aus der das Projekt schliesslich entstand: «Das Trauma, das ein Suizid auslöst, ist von anderer Art als ein Tod nach schwerer Krankheit oder aufgrund eines Unfalls», sagt Tenger. «Es gibt keine Umstände, denen man eine Schuld zuweisen könnte.» Man beginne, bei sich selbst danach zu suchen. Man traut sich selbst nicht mehr, nicht einmal der eigenen Wahrnehmung, umso mehr, wenn der Suizid unangekündigt geschieht. Unter anderem deshalb würden sich Hinterbliebene – und das müssen nicht nur Familienangehörige sein, das gesamte soziale Umfeld gehört dazu – auch so schwer tun, zu sprechen und Hilfe zu suchen.