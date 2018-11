Zwei Tage nach dem turbulenten Demonstrations-Samstag in Basel, bei dem sich mindestens zwei Personen verletzten, werden die Ereignisse in den Sozialen Medien kontrovers diskutiert. Zu den Streitpunkten gehört der Einsatz der Polizei. So schreibt auf Twitter ein Nutzer, dass sie bei der mehrheitlich «friedlichen» Gegendemo mit Gummischrot auf die Teilnehmenden geschossen habe.