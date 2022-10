Nach der Abstimmung Wie weiter mit dem Basler Freizeitgartengesetz: SVP-Präsident Pascal Messerli fordert Antworten Der Grossrat will von der Basler Regierung wissen, ob sie eine weitere Teilrevision des Gesetzes vorschlagen wird. Auch die Strategie zu den Freizeitgärten müsse überarbeitet werden.

Das Freizeitgarten-Areal Sternwarte auf dem Bruderholz. Der Fokus der Abstimmung lag auf der Öffnung der Areale. Benjamin Wieland

Die Schlacht ist erfolgreich geschlagen. Die Basler Stimmbevölkerung lehnte Ende September das revidierte Freizeitgartengesetz mit knapp 54 Prozent ab. Das Volk musste über die Vorlage befinden, weil die Parteien SVP und Basta das Referendum ergriffen hatten. Umstritten war vor allem die Öffnung der Areale für die Öffentlichkeit.

Der Basler SVP-Präsident Pascal Messerli fragt sich nun, wie die Regierung auf das Nein reagieren wird. Er hat dazu einen Vorstoss eingereicht. In der Interpellation will er wissen, ob die Regierung nach dem Nein eine weitere Teilrevision des Gesetzes vorschlagen wird.

Pascal Messerli ist Präsident der Basler SVP. Kenneth Nars

Aus Messerlis Sicht ist eine Revision nicht nötig. «Die Regierung konnte im Verlauf des Abstimmungskampfs nicht aufzeigen, weshalb eine Gesetzesänderung nötig ist», sagt der 32-Jährige im Gespräch. Sollte sich die Exekutive dennoch für eine Anpassung aussprechen, so müsse diese ohne die strittigen Punkte erfolgen.

Die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage warnten erfolgreich vor einer unkontrollierten Öffnung der Familiengartenareale und damit verbundenen Lärm- und Abfallprobleme. Die Pächterinnen und Pächter würden so den Schutz über ihr Gebiet verlieren, das sie jahrelang sorgsam gehegt und gepflegt hätten, argumentierte die SVP. Die Basta wiederum war der Ansicht, dass mit dem neuen Gesetz weitere Familiengärten Opfer der Strassenbaulogik und städtischer Aufwertungsprozesse geworden wären.

Regierung soll offene Fragen klären

Mit seinem Vorstoss will Messerli auch Fragen klären, die nach dem Abstimmungskampf offengeblieben sind: «Die Pächterinnen und Pächter möchten wissen, wie es nun weitergeht. Auch die Vereine fragen sich, wie sie in künftige Pläne der Regierung eingebunden werden.»

Für Unmut sorgt weiter die Freizeitgartenstrategie des Bau- und Verkehrsdepartements vom November vergangenen Jahres. Das Dokument sei während des Abstimmungskampfs zeitweise nicht auffindbar gewesen, sagt Messerli. Er erwartet, dass die Strategie mit Blick auf das Abstimmungsresultat überarbeitet wird.

Tatsächlich finden sich in der Strategie Sätze, die den Gegnerinnen und Gegnern der abgelehnten Revision kaum gefallen dürften. So heisst es darin: «Das ‹ideale Freizeitgartenareal von morgen› ist gut zugänglich und teilweise nutzbar für die Öffentlichkeit.» Und weiter: «Durch grosse Areale führen öffentliche Wege; öffentliche Spielplätze und andere der Erholung dienende Ausstattungselemente laden zum Aufenthalt ein und ergänzen das städtische Freiraumangebot.»

Wohnbau und Infrastruktur im Konflikt mit den Freizeitgärten

An anderer Stelle steht, dass Wohnungsbau- und Infrastrukturprojekte in Konkurrenz oder in Konflikt zur Freizeitgartennutzung stünden. Als Beispiel wird das Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof genannt. Davon sei ein Teilareal als zu prüfende neue Baufläche für städtebauliche Akzente ausgewiesen. Dies betreffe das Freizeitgartenareal Rankhof I.

Die von Politikerinnen und Politikern geforderte Wiederaufnahme der Planungen für eine Stadtrandentwicklung Basel Ost beträfen die Freizeitgartenareale Bettingerweg und Rankhof III. Im Papier sind zahlreiche weitere Beispiele aufgeführt.